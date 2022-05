Kiievis astub kohtu ette esimene sõjakuritegudes süüdistatav

"Ta saab aru, milles teda süüdistatakse," ütles tema advokaat Viktor Ovsiannikov AFP-le, kuid ei avaldanud rohkemat.

Ukraina võimude sõnul teeb ta uurijatega koostööd ja tunnistab fakte.

Prokuröride sõnul juhtis Shishimarin tankidivisjoni üksust, kui tema konvoi rünnaku alla sattus.

Tema ja veel neli sõdurit varastasid auto ning Sumõ oblastis Šupakhivka küla lähedal sõites kohtasid nad jalgrattal 62-aastast meest.

"Üks sõdur käskis süüdistataval tsiviilisik tappa, et ta neid hukka ei mõistaks," teatas prokuratuur.

Shishimarin tulistas seejärel Kalašnikovi automaatrelvast sõiduki aknast ja "mees suri silmapilkselt, mõnekümne meetri kaugusel oma kodust", lisati avalduses.

Mai alguses teatasid Ukraina võimud Shishimarini vahistamisest üksikasju avaldamata, avaldades samal ajal video, milles Shishimarin ütles, et tuli Ukrainasse võitlema, et "oma ema rahaliselt toetada".

Ta selgitas oma tegusid sõnadega: "Mulle anti käsk tulistada, ma tulistasin teda ühe korra. Ta kukkus ja me jätkasime oma teekonda."

Tema advokaat ütles, et juhtum osutus keeruliseks. "See on esimene taoline juhtum Ukrainas sellise süüdistusega. Selliste juhtumite kohta puudub asjakohane õiguspraktika ja kohtuotsused, aga me lahendame selle," ütles ta.

Ukraina peaprokurör Irõna Venediktova rõhutas mitmes Twitteri säutsus juhtumi tähtsust oma riigi jaoks.

"Meil on pooleli üle 11 000 sõjakuritegude juhtumi ja on juba 40 kahtlustatavat," ütles ta.

"Esimese kohtuprotsessiga saadame selge signaali, et ükski kurjategija, iga Ukrainas kuritegude toimepanemisele kaasa aidanud isik ei jää karituseta."

Neljapäevast antakse kohtu alla kaks Vene sõjaväelast Harkivi oblasti tsiviilinfrastruktuuri rakettidega tulistamise eest.