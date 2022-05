WSJ: Hiina reisilennuki õnnetuse põhjustas piloot või reisija

Lennuki musta kasti andmed näitavad, et inimtegevuse tõttu muutis lennuk järsult oma suunda, vahendas The Times.

Hiina saatis kaks musta kasti Washingtoni, et USA eksperdid saaksid nende andmeid analüüsida.

"Lennuk tegi seda, mida keegi kokpitis oli käskinud teha," ütles ajalehele The Wall Street Journal USA transpordiohutusameti ekspertide esialgse hinnanguga kursis ametnik.

Ametnikud kahtlustavad piloodi tegevust, kuid endiselt on võimalik, et lennuki kabiini sisenes mõni reisija. Piloodid on viimaste aastakümnete jooksul neljal korral lennureisijad meelega surma viinud. 2015. aasta märtsis põhjustas depressioonis piloot Andreas Lubitz Prantsusmaal lennuõnnetuse. Surma said kõik pardal olnud 150 inimest.

Lennukompanii China Eastern Airlines lennuk Boeing 737 oli teel Kunmingi linnast Guangzhousse ning kukkus alla mägises piirkonnas. Lennuk oli umbes üheksa tuhande kilomeetri kõrgusel ja vähem kui minutiga kaotas lennuk oma kõrgusest kuus kilomeetrit. Seejärel hakkas lennuk taas kõrgust koguma, kuid kukkus lõpuks täielikult alla.