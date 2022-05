Boroditš: ma käitusin õigesti ega häbene oma tegude pärast

Boroditš lasi TLT-l tasuda oma õppekulude ja -sõitude eest, enda sõnul suutis ta omandatud teadmisi ettevõtte juhtimises rakendada ja see kajastub ettevõtte majandusnäitajates.

"Töötasin kõik need kolm ja pool aastat südame ja hingega ettevõtte heaks. Arvan, et ettevõtte areng on ilmne. Tõime nii-öelda üle-eelmises sajandis olnud ettevõtte taristu, tehnilise, kõigi protsesside arendamise mõttes tänapäeva. Mäletame, millised korruptsiooniskandaalid siin olid. Nüüd on meil kaasaegne taristu kaasaegsete bussidega ehk ettevõte tegutseb kaasaegsetel alustel. Kõik protsessid on läbipaistvad, kaasaegsed ning see kajastub ka ettevõtte majandustulemustes. Mul on väga hea meel, et mul oli võimalus selles protsessis osaleda, seda juhtida," rääkis Boroditš ERR-i venekeelsele portaalile antud intervjuus.

Boroditš lisas, et kogu tema koolitus ja sellega kaasnenud kulud olid kokku lepitud TLT nõukogu esimehe, Tallinna abilinnapea Andrei Novikoviga.

"Omalt poolt tegin kõik õigesti, kuid seaduse järgi on nõukogul alati õigus, sõltumata põhjustest, juhatusega leping lõpetada," lausus Boroditš.

Boroditši sõnul kooskõlastas ta kõik personaliosakonnaga. "Seejärel pidin vastavalt lepingule üldkoolituse ja iga koolitusploki kooskõlastama nõukogu esimehega, mida tegin kirjalikult. Tegin õigesti ja mul on hea meel, et sain palju teadmisi, mida ettevõttes rakendada. /.../ See väljendub lisatuludes, mida ettevõttel ei olnud ehk uus juhatus tõi mõnel ametikohal aastas sisse üle kahe miljoni euro puhaskasumit. Investeering oli õigustatud, kuid ilmselt pole seda alati hinnatud," lausus ta.

"Juhatuse liikmed peaksid alati olema valmis selleks, et nad võidakse omaniku otsusel igal ajal tagasi kutsuda. Kas ma nõustun sellega? Usun, et käitusin õigesti, ma ei häbene oma tegusid," lisas Boroditš.

Boroditši sõnul pole tal plaani poliitikasse naasta. "Lahkusin poliitikast kolm ja pool aastat tagasi teadlikult ning näen oma arengut ettevõtluses ja juhtimises. Olen seda teinud ja teen seda ka edaspidi. Poliitika on minu jaoks läbitud etapp, mind see ei huvita," ütles ta.