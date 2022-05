Neljapäev toob kuni 19 kraadi sooja

Neljapäev on mitmel pool pilvine, sooja on 10 kuni 19 kraadi.

Neljapäeva öösel kattub taevas pilvekihiga. Saaremaa võib ka tiba vihma saada. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4 kuni 9 kraadi.

Hommikul on ülekaalus pilvine taevas. Eelkõige saartel ja mandri läänerannikul sajab ka veidi vihma. Läänekaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 7 kuni 10 kraadi.

Päeval muutub pilvekiht mandri lääne- ja põhjaosas õhemaks. Ida ja lõunal pool on pilvi enam ja kohati sajab hoovihma. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas ja pöördub läänekaarest põhjakaarde. Õhutemperatuur tõuseb 13 kuni 19 kraadini, meremõjuga rannikul jääb piiriks 9 kuni 10 kraadi.

Reedel lisandub vihma saartele, laupäeva päeva peale ka mandri lääne- ja lõunaossa. Ööd on selgemad ja taimede kõrgusel võib temperatuur 0 lähedale jahtuda. Päevasooja piiriks on reedel 15, laupäeval 18.

Pühapäeva öösel saab suurem osa maast kastetud, vaid Virumaa jääb ilmselt ilma. Päeval jääb sajuhooge harvemaks. Sooja on üle 15 kraadi.