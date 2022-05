Mariupolist jätkub võitlejate evakueerimine, Azovstali kaitsjad viidi vanglasse

Oluline 19. mail kell 20.50:

- Severodonetskis hukkus pommitamises 12 inimest

- Ukraina suursaadik Suurbritannias ütles, et üle miljoni põgeniku on koju naasnud;

- Moskva: Azovstali kaitsjad saadeti Venemaa kontrolli all asuvasse vanglakolooniasse

- Venemaa asepeaministri sõnul jätab Moskva Ukraina Zaporižžja tuumajaama elektrita, kui Kiiev elektri eest ei maksa

- Venemaa jätkab Ida-Ukrainas tsiviilisikute tapmist

- Kreml: Euroopa vajab nagunii Nord Stream 2 gaasi

- USA senat kinnitas Bridget Brinki riigi suursaadikuks Ukrainas

- Venemaa väidab, et kasutab Ukrainas uue põlvkonna võimsaid laserrelvi

- Mõttekoda: Ida-Ukraina separatistide territooriumil toimuvad meeleavaldused

- Blinken: lääneriikide Moskva-vastased sanktsioonid ei süvenda Ukraina sõjast tingitud toidukriisi

- Zelenski: sõda tuleb pikk

Severodonetskis hukkus pommitamises 12 inimest

Luhanski sõjaväeadministratsiooni juhi Serhi Haidai ütles, et Ukraina kontrolli all olevas Severodonetskis hukkus Vene vägede pommide tagajärjel 12 inimest.

Haidai sõnul sai 40 inimest vigastada ning nad saavad arstiabi. Tema sõnul purustusi ka taristu, mis põhjust elektrikatkestusi.

Haidai sõnas, et ohvrite seas on kaks naist, kes leiti raketiga pihta saanud korterist.

Vähemalt kaheksa maja sai kahjustada ning päästetöötajatel oli pideva pommitamise tõttu keeruline pääseda tulekahjupaikadesse.

Ukraina suursaadik: üle miljoni põgeniku on koju naasnud

Ukraina suursaadik Suurbritannias Vadõm Prõstajiko ütles, et üle miljoni Ukraina põgeniku on naasnud kodudesse.

Prõstajiko ütles, et põgenikud igatsevad oma lähedasi, kodusid ja töökohti.

Ta lisas, et Kiievi ja Harkivi linnapead on aga inimestele öelnud, et nad viivitaksid naasmisega, sest neis linnades ei ole endiselt ohutu.

"Üks asi, millele ma tahaksin tähelepanu pöörata, on see, kuidas me suudaksime hoida neid inimesi siin, kuskil Euroopas, Euroopa Liidus, mõnel juhul üle ookeani Kanadas ja USA-s," rääkis Prõstaiko.

Tema sõnul on põgenikud hakanud koju naasma, kuna neis on kasvanud pettumus ebamugavustunde ning Euroopa Liidu riikide erinevate süsteemide pärast.

Ukraina kindral: Mariupolist jätkub sõdurite evakueerimine

Ukraina relvajõudude peastaabi asejuht Oleksi Hromov ütles, et Ukraina sõjaväelaste evakueerimine Mariupolist jätkub.

"Mariupoli suunas võetakse ette meetmeid, et evakueerida meie kangelased," ütles kindral.

Ta ei avaldanud evakueerimiste kohta mingeid täiendavaid detaile.

Venemaa jätab Ukraina Zaporižžja tuumajaama energiata, kui Kiiev Moskvale elektri eest ei maksa

Venemaa võib peatada Ukrainale elektritarned Euroopa suurimast, Zaporižžja tuumajaamast, kui Kiiev Moskvale elektri eest ei maksa, ütles Venemaa asepeaminister Marat Husnullin AFP andmeil.

"Kui Ukraina energiasüsteem on valmis vastu võtma ja maksma, siis (tuumajaam) töötab Ukraina jaoks. Kui ei, siis (jaam) töötab Venemaa jaoks," ütles Husnullin.

Tema sõnul pole kahtlust, et Zaporižžja tuumajaam jätkab töötamist. "Meil on tuumajaamadega palju kogemusi. Meil on Venemaal ettevõtteid, kellel on neid kogemusi," ütles ta.

Husnullin rääkis sellest pärast seda, kui Vene ametnikud vihjasid, et Moskva kavatseb jääda Lõuna-Ukrainas okupeeritud territooriumitele Hersoni oblastis ning suurtele aladele Zaporižžja oblastis.

Vene väed hõivasid Zaporižžja tuumajaama peagi pärast invasiooni algust 24. veebruaril.

Ukraina tuumaagentuur Energoatom teatas neljapäeval, et Zaporižzja tuumajaam annab jätkuvalt riiklikku energiavõrku elektrit.

Energoatomi pressiesindaja ütles, et venelastel pole tehnilist võimekust suunata Zaporižžja jaamast elektrit Venemaale või Krimmi.

Moskva: Azovstali kaitsjad saadeti Venemaa kontrolli all asuvasse vanglakolooniasse

Moskva teatel saadeti rohkem kui 900 Azovstali kaitsjat Venemaa kontrolli all asuvasse vanglakolooniasse. Nende saatus on endiselt ebakindel, vahendas The Guardian.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles kolmapäeva õhtul, et 959 Ukraina sõdurit andis Azovstalis alla. 51 sõdurit on ravil ja ülejäänud sõdurid saadeti Olenivka linna vanglakolooniasse.

Kiiev: Ukraina lõi tagasi Vene vägede rünnaku Slovjanski suunal

Ukraina peastaap teatas neljapäeval, et Vene väed üritasid Ida-Ukrainas läbi murda Slovjanski suunal. Ukraina teatel kandsid Vene väed kaotusi ja taganesid.

Peastaabi teatel pole mingeid märke, et Venemaa väed oleksid rindel viimase 24 tunni jooksul edu saavutanud.

Venemaa jätkab Ida-Ukrainas tsiviilisikute tapmist

"Venemaa tapab tsiviilelanikke. 18. mail tapsid venelased Donetski oblastis 10 tsiviilisikut. Hukkus kaks last," teatas Donetski kuberner.

Kreml: Euroopa vajab nagunii Nord Stream 2 gaasi

Venemaal pole lootust merealust gaasitoru Nord Stream 2 lähiajal käivitada, kuid ühel päeval vajab Euroopa seda nagunii, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov Reutersi teatel.

"Nord Stream 2 infrastruktuur on valmis ja see võib töökorras olekus mõnd aega mere põhjas lebada. Ja see on just see projekt, mida Euroopa tulevikus vajab, öelgu ta praegu, mida tahes," sõnas Peskov.

USA senat kinnitas Bridget Brinki riigi suursaadikuks Ukrainas

USA senat kinnitas kolmapäeva öösel Bridget Brinki riigi suursaadikuks Ukrainas. Brink oli varem USA suursaadik Slovakkias.

USA välisminister Antony Blinken ütles, et USA suursaatkond Kiievis alustas kolmapäeval taas tööd.

Saatkond oli suletud ligi kolm kuud, kuna Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse lahkusid sealt diplomaadid ning töö peatus.

Venemaa väidab, et kasutab Ukrainas uue põlvkonna võimsaid laserrelvi

Venemaa teatas kolmapäeval, et kasutab Ukrainas droonide hävitamiseks uue põlvkonna võimsaid laserrelvi.

Asepeaminister Juri Borissovi väitel on esimesed uue põlvkonna laserrelvade prototüübid Ukrainas juba kasutusel. Tema väitel suudavad uued relvad vastase sihtmärgi füüsiliselt hävitada.

Ukraina president Volodomõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa väidetav laserrelvade kasutamine viitab sellele, et Moskva sissetung ebaõnnestus täielikult.

"Natside propagandas oli selline termin nagu imerelv. Nad kasutasid seda terminit aina rohkem siis, kui hakkasid sõda kaotama. Sõja kolmandal kuul proovib Venemaa nüüd leida oma imerelva. See on väidetavalt laser. Kõik see viitab selgelt sissetungi täielikule ebaõnnestumisele," ütles Zelenski.

London: Putin vallandas sõjaliste ebaõnnestumiste tõttu mitu tähtsat kindralit

Suurbritannia kaitseministeerium teatas oma neljapäevases luureandmete hinnangus, et Venemaa president Vladimir Putin vallandas sõjaliste ebaõnnestumiste tõttu mitu tähtsat kindralit.

Väidetavalt vallandas Putin kindral Sergei Kiseli, kes juhtis 1. kaardiväe tankiarmeed. Väidetavalt pidi Kisel vallutama Harkivi, kuid ebaõnnestus selle käigus täielikult.

Kinga sai ka admiral Igor Ossipov, kes oli Venemaa Musta mere laevastiku juht. Kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov on aga kaotanud Putini usalduse, vahendas BBC.

Kurski piirkonna kuberner: Üks inimene sai neljapäeval Ukraina rünnakute tõttu surma

"Venemaa lääneosas Kurskis hukkus neljapäeva hommikul Ukraina rünnakute tagajärjel üks tsiviilisik ja mitu inimest sai haavata," väitis piirkonna kuberner.

Kuberneri sõnul tabasid Ukraina rünnakud Tjotkino külas asuvat etanoolitehast. Küla asub Ukraina-Venemaa piirist 2,4 kilomeetri kaugusel.

Mõttekoda: Ida-Ukraina separatistide territooriumil toimuvad meeleavaldused

Ukraina luure teatas, et Donbassi sundmobiliseeritud sõjaväelaste sugulased nõudsid oma pereliikmete viivitamatut tagasisaatmist. Mariupoli linnapea nõunik teatas, et maikuus toimus ka Donetski linnas mobilisatsioonivastane protest, vahendas USA mõttekoda Study Of War (ISW).

Vene võimud plaanivad hävitada Azovstali terasetehase ja muuta Mariupoli kuurortlinnaks. ISW hinnangul oli Venemaa võit Mariupolis Pyrrhose võit.

NATO ametnik: lähinädalatel pole oodata, et kumbki pool teeb lahinguväljal suuri edusamme

"NATO ei oota lähinädalate jooksul, et kumbki pool saavutab Ukraina lahinguväljal suuremaid edusamme," ütles üks NATO ametnik telekanalile CNN.

Ametniku sõnul on Ukraina sõjategevuses üha edukam. "NATO-s käib nüüd arutelu, kas Kiiev suudab Krimmi ja Donbassi alad tagasi võtta," ütles ametnik.

Zelenski: sõda tuleb pikk

Ukraina president Volodomõr Zelenski hoiatas kolmapäeval öösel, et inimesed peavad valmistuma pikaks sõjaks.

"Herson, Melitopol, Mariupol, kõik linnad mis on okupeeritud, peaksid teadma, et Ukraina naaseb," ütles Zelenski.

Ukraina pikendas sõjaseisukorda ja mobilisatsiooni 90 päeva võrra kuni 23. augustini.

Blinken: lääneriikide Moskva-vastased sanktsioonid ei süvenda Ukraina sõjast tingitud toidukriisi

"Mõned püüavad süüdistada toidukriisi süvenemises USA ja liitlaste poolt kehtestatud Moskva-vastaseid sanktsioone. See on vale. Kui me kehtestasime Venemaale sanktsioonid, tegime teadlikult erandid põllumajandustoodetele ja väetistele. Töötame iga päev selle nimel, et sanktsioonid ei takistaks toiduainete ja väetiste väljaviimist Venemaalt ja mujalt," ütles Blinken.

Blinkeni sõnul on toidukriisi puhkemises süüdi ainult Venemaa.

Draghi nõudis kiiret relvarahu sõlmimist Ukrainas

Itaalia peaminister Mario Draghi kutsus üles sõlmima Ukrainas kiiret relvarahu, et saaks alustada siis tõsiseid läbirääkimisi sõja lõpetamiseks, vahendas Reuters. Draghi lubas, et Itaalia jätkab Ukraina toetamist.

"Rahu tuleb saavutada nii kiiresti kui võimalik. Tähtis on jätkata Venemaale surve avaldamist majandussanktsioonide kaudu. Me peame Moskva tooma läbirääkimiste laua taha," ütles Draghi.

Scholz: EL peab Ukraina ülesehitamiseks looma spetsiaalse fondi

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles neljapäeval, et Euroopa Liit (EL) peab valmistuma Ukraina ülesehitamiseks ja looma fondi selle protsessi abistamiseks, vahendas BBC.

"Hävitatud Ukraina taristu ja majanduse taastamine läheb maksma miljardeid. Me peame EL-is looma solidaarsusfondi," ütles Scholz.

Moskva sõjalisi operatsioone kritiseerinud endine Vene kolonel muutis kiiresti oma arvamust

Endine Vene kõrge ohvitser, erru läinud kolonel Mihhail Hodarjonok ütles, et kõik jutud Ukraina suutlikkusest minna vasturünnakule on "suur liialdus". Päev varem kritiseeris Hodarjonok riigitelevisioonis Venemaa sõjalisi operatsioone Ukrainas, hoiatades, et "Venemaa olukord Ukrainas läheb hullemaks".

Hodarjonoki kiitis Venemaa sõjaväejuhtide tegevust ja väitis veel, et Ukraina ei saavuta lähikuudel oma õhuruumis ülemvõimu, vahendas CNN.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 28 500;

- tankid 1254;

- jalaväe lahingumasinad 3063;

- lennukid 203;

- kopterid 167;

- tiibraketid 102;

- suurtükisüsteemid 595;

- õhutõrjesüsteemid 93;

- autod ja muud sõidukid ning kütuseveokid 2157;

- laevad / paadid 13;

- eritehnika 43

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.