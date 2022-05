Venemaa jätkab tsiviilisikute tapmist, Azovstali kaitsjad viidi vanglasse

Donetski piirkonna kuberneri sõnul tapsid Venemaa väed kolmapäeval 10 tsiviilisikut, vigastada sai veel seitse inimest. Moskva teatel saadeti rohkem kui 900 Azovstali kaitsjat Venemaa kontrolli all asuvasse vanglakolooniasse.

Oluline 19. mail kell 5.45:

- Moskva: Azovstali kaitsjad saadeti Venemaa kontrolli all asuvasse vanglakolooniasse

- Venemaa jätkab Ida-Ukrainas tsiviilisikute tapmist

- USA senat kinnitas Bridget Brinki riigi suursaadikuks Ukrainas

- Venemaa väidab, et kasutab Ukrainas uue põlvkonna võimsaid laserrelvi

- Mõttekoda: Ida-Ukraina separatistide territooriumil toimuvad meeleavaldused

- Zelenski: sõda tuleb pikk

Moskva: Azovstali kaitsjad saadeti Venemaa kontrolli all asuvasse vanglakolooniasse

Moskva teatel saadeti rohkem kui 900 Azovstali kaitsjat Venemaa kontrolli all asuvasse vanglakolooniasse. Nende saatus on endiselt ebakindel, vahendas The Guardian.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles kolmapäeva õhtul, et 959 Ukraina sõdurit andis Azovstalis alla. 51 sõdurit on ravil ja ülejäänud sõdurid saadeti Olenivka linna vanglakolooniasse.

Venemaa jätkab Ida-Ukrainas tsiviilisikute tapmist

"Venemaa tapab tsiviilelanikke. 18. mail tapsid venelased Donetski oblastis 10 tsiviilisikut. Hukkus kaks last," teatas Donetski kuberner.

USA senat kinnitas Bridget Brinki riigi suursaadikuks Ukrainas

USA senat kinnitas kolmapäeva öösel Bridget Brinki riigi suursaadikuks Ukrainas. Brink oli varem USA suursaadik Slovakkias.

USA välisminister Antony Blinken ütles, et USA suursaatkond Kiievis alustas kolmapäeval taas tööd.

Saatkond oli suletud ligi kolm kuud, kuna Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse lahkusid sealt diplomaadid ning töö peatus.

Venemaa väidab, et kasutab Ukrainas uue põlvkonna võimsaid laserrelvi

Venemaa teatas kolmapäeval, et kasutab Ukrainas droonide hävitamiseks uue põlvkonna võimsaid laserrelvi.

Asepeaminister Juri Borissovi väitel on esimesed uue põlvkonna laserrelvade prototüübid Ukrainas juba kasutusel. Tema väitel suudavad uued relvad vastase sihtmärgi füüsiliselt hävitada.

Ukraina president Volodomõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa väidetav laserrelvade kasutamine viitab sellele, et Moskva sissetung ebaõnnestus täielikult.

"Natside propagandas oli selline termin nagu imerelv. Nad kasutasid seda terminit aina rohkem siis, kui hakkasid sõda kaotama. Sõja kolmandal kuul proovib Venemaa nüüd leida oma imerelva. See on väidetavalt laser. Kõik see viitab selgelt sissetungi täielikule ebaõnnestumisele," ütles Zelenski.

Mõttekoda: Ida-Ukraina separatistide territooriumil toimuvad meeleavaldused

Ukraina luure teatas, et Donbassi sundmobiliseeritud sõjaväelaste sugulased nõudsid oma pereliikmete viivitamatut tagasisaatmist. Mariupoli linnapea nõunik teatas, et maikuus toimus ka Donetski linnas mobilisatsioonivastane protest, vahendas USA mõttekoda Study Of War (ISW).

Vene võimud plaanivad hävitada Azovstali terasetehase ja muuta Mariupoli kuurortlinnaks. ISW hinnangul oli Venemaa võit Mariupolis Pyrrhose võit.

Zelenski: sõda tuleb pikk

Ukraina president Volodomõr Zelenski hoiatas kolmapäeval öösel, et inimesed peavad valmistuma pikaks sõjaks.

"Herson, Melitopol, Mariupol, kõik linnad mis on okupeeritud, peaksid teadma, et Ukraina naaseb," ütles Zelenski.

Ukraina pikendas sõjaseisukorda ja mobilisatsiooni 90 päeva võrra kuni 23. augustini.