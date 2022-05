Riia linn nimetas Moskva pargi ümber Latgale pargiks

Pargi esialgne nimi oli samuti Latgale park, kui see 1937. aastal valmis sai. Nõukogude okupatsiooni ajal sai aga park uue nime, vahendas LSM.

Riia inimeste seas tekitas pargi nime muutmine erinevaid seisukohti.

"Ma näen seda järjekindla tegevusena. Kui nad nüüd igal pool millestki Venemaaga seotud lahti saavad, siis miks mitte siin? See peab olema järjepidev, olgu igal pool või üldse mitte kuskil," ütles üks kohalik elanik.

Paljud inimesed leiavad, et volikogu tegi õige otsuse, et park sai tagasi oma esialgse nime.

"See on traditsioonide taastamine, kui kaasaegne ühiskond mõistab, kuidas see park rajati ja kes selle rajas, siis on see suurepärane," ütles Ukraina kodanik Viktoria.

Pärast Ukraina sõja puhkemist kaaluvad nüüd paljud Läti omavalitsused, et nimetavad ümber Venemaaga seotud pargid, tänavad ja hooned.

Latgale on Läti ajalooline piirkond riigi idaosas.