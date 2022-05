Marin: Soome ei taha oma territooriumile tuumarelvi ja NATO baase

Soome ja Rootsi esitasid kolmapäeval taotluse NATO-ga liitumiseks. Türgi praegu ametlikul tasandil ei toeta mõlema riigi liitumist NATO-ga. Marin kohtus hiljuti Roomas Itaalia peaministri Mario Draghiga ja ütles, et selle probleemi saab lahendada dialoogi teel.

"Ma arvan, et praeguses etapis on oluline jääda rahulikuks, pidada Türgiga arutelusid ja ka kõigi teiste liikmesriikidega," ütles Marin ajalehele Corriere della Sera.

Marini sõnul ei aruta praegu Helsingi ja NATO, et Soome pinnale paigutatakse tuumarelvad.

"Need küsimused ei kuulu praegu päevakorda. Need on riiklikud otsused. Keegi ei too meile tuumarelvi ja alalisi baase, kui me neid ei taha. Mulle tundub, et kellelgi pole ka huvi, et paigutada Soome tuumarelv või avada baas," ütles Marin.

Marini sõnul on Soomel juba praegu hea kaitsevõime, kus riik on aastakümneid oma julgeolekusse investeerinud palju raha.

Draghi sõnul Itaalia toetab Soome ja Rootsi taotlust liituda NATO-ga.

Soome president Sauli Niinistö ja Rootsi peaminister Magdalena Andersson kohtuvad neljapäeval Washingtonis USA president Joe Bideniga.