Õigusteadlane: eelnõude valitsuse usaldusega sidumine olgu erandlik

Õigusteadlane Paloma Krõõt Tupay ütles, et eelnõude hääletuste valitsuse usaldusega sidumine on parlamentaarse kultuuri ja tava küsimus ning selle praktika kasutamine peaks olema erandlik, vastasel juhul läheb see vastuollu parlamentaarse debati ja demokraatliku riigi valitsemise korraga.

Tupay ütles ERR-ile, et eelnõu hääletuse valitsuse usaldusega sidumine on küll põhiseadusega ette nähtud, ent vaid erandliku võimalusena.

"Kuskil ei ole ka mingit konkreetset keeldu, et nii ei tohi, aga pikema aja peale niimoodi demokraatia ei toimi," rääkis Tupay.

Tupay sõnul selline praktika parlamentaarsele debatile kaasa ei aita. "Kui meil on usaldusküsimusega seotud eelnõud, siis ju muudatusettepanekuid hääletamisele ei panda ja siis on ka küsimuste ja sõnavõttude hulk piiratud. Siis me näeme, et seda protsessi juhib vabariigi valitsus. Kahtlemata on siin oht, et olulised küsimused jäävad menetlemata," lausus ta.

"Ma arvan, et ühe-kahe näite puhul on raske öelda, et nüüd on lõpp Eesti demokraatial, seda probleemi ma praegu ei näe, aga kui selline käitumine muutub tavaks, siis loomulikult peab vaatama, mis juhtub. Samal ajal peab ka küsima, kui kaua saab valitsus sellist praktikat viljeleda," lisas Tupay.

Tupay sõnul võiks riigikogu ise sellisele praktikale vastu astuda. "Meil on ju täiesti parlament olemas ja parlament peakski arutama kõiki neid küsimusi ja kandma hoolt selle eest, et eelnõude sidumine usaldusküsimusega on erandlik ja seda tehakse siis kui seda on kindlasti vaja. Kui see tõesti hakkaks olema igapäevane praktika, siis meil on põhjust jääda lootma ka riigikogule endale ja ise sellele enamusele, kes üldiselt peakski valitsust toetama, et ta ka annaks märku, et selline ei ole meie demokraatliku riigi valitsemise tava ega kord," ütles Tupay.

Valitsus tegi neljapäeval parlamendile ettepaneku arutada 30. mail kahte usaldusküsimusega seotud eelnõud. Alles kolmapäeval hääletas riigikogu valitsuse usaldusküsimusega seotud lisaeelarve eelnõud ja sellega seotud eelnõusid.