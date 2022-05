Paide linnapea lahkub ametist

ERR-ile teadaolevalt avaldas linnapeale survet ametist lahkumiseks kunagine Järva maavanem Alo Aasma, kes kandideeris Paide volikokku Pihelgasega samas valimisliidus.

Alo Aasma keeldus intervjuust "Aktuaalsele kaamerale", öeldes vaid, et linnapea lahkumine on seotud Paide linnaeelarve raske seisuga, mis on tingitud suurest laenukoormusest ja kehvast majandusolukorrast, mis sügisel halveneb veelgi.

Uus linnavalitsus peab Aasma sõnul hakkama esimese asjana kärpekohti otsima.

"Praegu on kaks võimalust, kas ma käin tööl või panen rõhku oma tervisele. Ma valisin teise variandi," ütles Pihelgas.

Pihelgase sõnul pole Aasma teda lahkuma survestanud.

"Mina survestasin teda, et ta võtaks juhtimise üle. Aga kuna Alo Aasma ei ole sellest huvitatud, siis on meil teine kandidaat varuks. Selleks on Eimar Veldre meie poolt ja koalitsioon peab andma heakskiidu. Eimar Veldre on Paide linna elanik ning ta on pikka aega töötanud siseministeeriumis," rääkis ta.