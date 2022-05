Lääne- ja Lõuna-Eesti saavad reedel vihma, tuul tugevneb

Reede öösel saartel pilvisus tiheneb ja hakkab sadama vihma. Tuul on idakaarest kiirusega 4 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 8 kraadi. Rannikul on paar kraadi soojem, kuid maapinnal võib temperatuur kohati langeda 0 lähedale.

Hommikul on taevas kaetud pilvedega ja saartele ning Liivi lahe ümbrusesse jõuab vihmasadu. Puhub ida- ja kagutuul 2 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kraadist Narvas kuni 11 kraadini Eesti läänerannikul.

Päeval pilvisus järk-järgult tiheneb ning vihmasadu laieneb mandri lääne- ja lõunaosa kohale. Puhub ida- ja kirdetuul 5 kuni 11 meetrit sekundis, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 13 ja 16 kraadi vahele.

Nädalavahetus algab küll sarnaste õhukraadidega, kuid osa Eestist peab vihmaga leppima. Pühapäevaks sadu lakkab ning vaibuma hakkab ka tuul. Uue nädala algus on kõikjal üle Eesti võrdlemisi ilus ja pilvitu ning teisipäevaks tõuseb päevane keskmine temperatuur juba 18 kraadini. Öine temperatuur kõigub 3 ja 7 kraadi vahel.