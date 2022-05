Ukraina: Venemaa jätkab Sjeverodonetski pommitamist

Luhanski oblasti juht Sergi Haidai teatas reedel, et Venemaa väed jätkavad Sjeverodonetski pommitamist, 70 protsenti linna kõrghoonetest on hävitatud ja pommivarjenditesse on jäänud kuni 15 000 inimest. Peastaabi teatel tõrjus Ukraina armee viimase 24 tunni jooksul Donbassis tagasi 14 Venemaa rünnakut.

Oluline 20. mail kell 15.29:

- brittide hinnangul ei näe venelased vaeva oma vägede taastamisega enne nende ümber paigutamist;

- Zelenski sõnul on Donbass hävitatud;

- Ukraina eelarvedefitsiit ühe kuu kohta on viis miljardit dollarit;

- Venemaa ei vabasta Musta mere sadamaid enne, kui sanktsioonid tühistatakse.

Briti luure: Venemaa jaotab oma vägesid ümber piisava ettevalmistuseta

Suurbritannia kaitseministeeriumi värske ülevaate järgi on tõenäoliselt 1700 Ukraina sõdurit Mariupolis Azovstali terasetehases alla andnud ja venelaste kätte vangi langenud. Brittide teatel on tehases siiski veel Ukraina võitlejaid, kuid nende arv pole teada.

"Kui Venemaa on kontrolli Mariupoli üle saavutanud, liigutavad nad oma väed tõenäoliselt Donbassi operatsioone toetama," seisab ülevaates.

Britid kirjutavad ka, et ukrainlaste vankumatu vastupanu Mariupolis tähendab Vene vägedele vajadust varusid täiendada ja oma ridu värskendada, enne kui neid saab tõhusalt ümber paigutada. "Kui seda põhjalikult teha, on see pikk protsess," sedastab Briti kaitseministeerium.

Nende hinnangul on Vene väejuhid surve all, et nad saavutaksid oma lahingueesmärgid. "Seega jaotab Venemaa oma väed tõenäoliselt kiirelt ümber, ilma piisava ettevalmistuseta, millega riskitakse vägede jätkuva kurnamisega."

USA luureametnikud: venelaste arvamuse muutus ei mõjutaks Ukraina sõja pikkust

USA luureametnikud ei usu, et muutus Venemaa avalikus arvamuses võiks mõjutada president Vladimir Putinit lõpetama sõda Ukrainas. Ametnikud kahtlevad ka selles, et Venemaa sõjaline ebaedu võib kaasa tuua Putini võimult kõrvaldamise, vahendas CNN.

Luureallikate teatel on Putin tihedalt seotud sõja igapäevase juhtimisega.

"Tundub, et ta ei toetu kuigi palju valitsuse ekspertidele. Ta otsustab ise," ütles üks NATO kõrge ametnik telekanalile CNN.

Zelenski: venelaste eesmärk on tappa nii palju ukrainlasi kui võimalik

Oma neljapäeva hilisõhtuses pöördumises rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenski olukorrast riigi nendel aladel, mis on sõjas kõvasti kannatada saanud. Kuidas neljapäeval hukkus Sjeverodonetski pommitamises 12 inimest ja kümned said vigastada, kuidas Tšernihivi oblastit on tabanud mitu surmavat rünnakut, kuidas Odessa saab pidevalt pihta, aga ka teised linnad Ukraina keskosas. Donbass on Zelenski sõnul täielikult hävitatud.

"See on tahtlik ja kuritegelik katse tappa nii palju ukrainlasi kui võimalik. Hävitada nii palju kodusid, asutusi ja ettevõtteid kui võimalik. Seda saab nimetada Ukraina rahva genotsiidiks ja selle eest võetakse okupandid vastutusele," rääkis Zelenski.

USA ja NATO luure on hinnanud, et Venemaal puudub selge plaan Donbassi üle kontrolli saavutamiseks ning seda tehakse tükk tüki haaval, samal ajal kui ukrainlased osutavad visa vastupanu.

Zelenski märkis ka, et Ukraina eelarvedefitsiit ühe kuu kohta on nüüd viis miljardit dollarit. "Vabadussõjas vastupidamiseks on meil vaja kiiret ja piisavat finantstuge," ütles president. Ta lisas, et tegu ei ole aitavate riikide jaoks üksnes kulu või kingitusega, vaid panusega nende endi turvalisusesse.

Droonifoto hävitatud Moštšuni külast Kiievi oblastis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Leonardo Benassatto

Šoigu väitel on alistunud umbes 2000 Azovstali kaitsjat

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ütles reedel, et umbes 2000 Ukraina sõdurit, kes kaitsesid Azovstali terasetehast, on praeguseks alistunud, vahendas Venemaa meediat The Guardian.

Vene väed ei luba ukrainlastel Zaporižžjas liikuda

Zaporižžja oblasti sõjaadministratsiooni teatel ei pääse rohkem kui 1000 autot oblasti nendele aladele, mis on ukrainlaste kontrolli all. Ukrainlasi täis autod on neljandat päeva kinni Vene kontrollpunktis Vassõlivka linnas, seisab reedeses Telegrami-postituses.

Administratsiooni teatel on autodes nii naisi kui ka lapsi ning enamikul neist pole enam söögi ja vee jaoks raha.

Neljapäeval õnnestus mitmel autol läbi pääseda ja jõuda Zaporižžja linna.

"Berdjanski ettevõtjad on sunnitud ostma kaupu Krimmist ning neil tuleb selleks tellida saatekonvoi. Konvoi tellimiseks registreerumine aitab kohalikel kollaborantidel koguda infot selle kohta, kes kaubaga naaseb ja kellelt saab hiljem "andamit" koguda," ütles kohalik sõjaadministratsioon.

USA mõttekoda: Vene väed on hädas inimeste puudusega

USA-s tegutseva mõttekoja Institute for the Study of War (ISW) hinnangul kannatavad Vene väed endiselt inimreservide puuduse tõttu.

Anonüümseks jäänud USA kaitseametnik märkis, et Ukrainas tegutseb 106 Vene taktikalist pataljoni gruppi, kuid osa neist on tulnud laiali saata ja ümber kombineerida, et kaotusi tasa teha.

Ukraina kindralstaabi esindaja Oleksi Gromov ütles, et üksuste täiendamiseks antakse uutele Vene sõduritele väljaõpet Krasnodari krais.

ISW kirjutas ka, et Ukraina ametnike teatel on osa Harkivist taandunud Vene vägesid viidud võitlema Donetskisse, selleks et asendada seal kantud märkimisväärseid kaotusi.

"Ukraina sõjaväe direktoraat kuulas pealt Vene sõduri telefonikõnet, kust selgus, et osa Donbassi saabunud 400 sõdurist oli šokeeritud sellest, kui intensiivne sõjategevus seal toimus võrreldes sellega, mida nad kogesid varem Harkivi oblastis," seisab ISW raportis.

Venemaa avab sadamad siis, kui sanktsioone leevendatakse

Venemaa välisministeerium teatas neljapäeval, et kaalub Ukraina Musta mere sadamatele ligipääsu andmist üksnes siis, kui Vene-vastaseid sanktsioone leevendatakse.

Vene asevälisminister Andrei Rudenko sõnas, et olukorra leevendamiseks ei tule vaadata üksnes Vene Föderatsiooni poole, vaid kõiki neid asjaolusid, mis on praeguse toidukriisi tekitanud.

"Esiteks kehtestasid USA ja Euroopa Liit Venemaa vastu sanktsioonid, mis häirivad vabakaubandust, hõlmates toiduaineid, väetisi ja muud," ütles Rudenko.

Välisministeeriumi kommentaar tuli pärast seda kui ÜRO toiduprogrammi juht David Beasley pöördus otse Vene presidendi Vladimir Putini poole, märkides, et Venemaa blokaadi tõttu surevad miljonid inimesed üle kogu maailma.

Beasley juhitud Maailma toiduprogramm aitab toiduga 125 miljonit inimest ning ostab poole oma teraviljast Ukrainast. Ukraina on ka mitmesuguste viljasaaduste, nagu maisi, nisu ja odra maailma viie suurema eksportija seas. Ta on ka peamine päevalilleõli ja jahu eksportija.

Neljapäeval hoiatas ÜRO peasekretär Antonio Guterres, et Ukrainas toimuvast sõjast tingitud toidupuudus võib aastateks põhjustada alatoitumist ja näljahäda üle maailma.

Venemaa ei jätka toiduainete eksporti

Venemaa endine president ja praegune julgeolekunõukogu asejuht Dmitri Medvedev märkis, et lääs ei peaks ootama, et Venemaa jätkab toiduga varustamist, kui riigile on kehtestatud sanktsioonid.

"Meie riik on valmis oma kohustusi täies mahus täitma. Kuid ootame ka koostööd oma kaubanduspartneritelt," ütles Medvedev neljapäeval sõnumirakenduses Telegram.

"Vastasel juhul puudub siin loogika: ühest küljest pannakse meile pööraseid sanktsioone ja teisest küljest nõutakse toiduvaru. Asjad ei käi niimoodi, me ei ole idioodid."

Endine president märkis, et Venemaa nisu ja teisi toiduaineid importivatel riikidel läheb väga raskeks. Nagu ka neil, kes vajavad Venemaalt pärit väetisi.

"Ilma meie väetisteta kasvab Euroopa põldudel ja ka mujal ainult lopsakas umbrohi," ütles Medvedev.

Hersoni uus kuberner: varsti oleme osa Venemaast

Venelaste ametisse pandud Hersoni uus kuberner Volodõmõr Saldo ütles, et oblast on varsti täielikult osa Venemaast.

Saldo panid ametisse Vene väed pärast seda, kui nad olid Hersoni üle kontrolli saavutanud märtsikuus. Kuberner kirjutas Telegramis, et neist saab Venemaa Föderatsiooni Hersoni oblast.

Asekuberner Kirill Stremousov kirjutas, et Hersoni elanikud saavad taotleda Vene kodakondsust lähinädalatel, kui olukord stabiliseerub.

Ukraina ametnikud on mitmel korral hoiatanud, et Moskva plaanib Hersonis ja ka mujal Ukrainas võltsreferendumeid piirkondade iseseisvuse saavutamiseks.

Venelaste retoorika on seni olnud, et kõnealuste piirkondade saatus sõltub nende elanike tahtest.

G7 lubas Ukrainat toetada 18,7 miljardi euroga

Maailma suuremate majandusriikide ühenduse G7 rahandusministrid lubasid ühisavalduses toetada Ukrainat 18,7 miljardi euroga.

G7 ministrid lubasid Ukrainale piisavalt raha, et toetada riigi majandust nii kaua, kuni sõda jätkub, vahendas The Guardian.

Vene poliitik: võitleme väga tugeva armee vastu

Venemaa föderatsiooninõukogu liige Frants Klintsevitš väitis, et Vene vägede raskused Ukrainas on tingitud sellest, et Moskva võitleb sõdurite vastu, kelle mentaliteet sarnaneb Vene sõduritega, vahendas BBC.

Klintsevitš nimetas Ukraina sõjaväge üheks tugevamaks armeeks maailmas.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 28 700;

- tankid 1263;

- jalaväe lahingumasinad 3090;

- lennukid 204;

- kopterid 168;

- tiibraketid 103;

- suurtükisüsteemid 596;

- õhutõrjesüsteemid 93;

- autod ja muud sõidukid ning kütuseveokid 2157;

- laevad / paadid 13;

- eritehnika 43

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.