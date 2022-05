WSJ: Hiina kompartei nõuab, et ametnikud loobuksid oma välismaa varadest

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel blokeerib Hiina kommunistlik partei ametnike ametikõrgendused, kui nende sugulased omavad välismaal suurt varandust.

"Kompartei tähtis osakond andis märtsis välja direktiivi, mis keelab ametnike abikaasadel ja lastel omada välismaal kinnisvara või aktsiaid," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

"Mõne tähtsa ametniku lähikondlased on müünud aktsiad välismaistes ettevõtetes. Pole veel teada, kas direktiiv tehakse ka avalikuks," lisasid asjaga kursis inimesed.

Hiina juht X Jinping proovib kompartei jaoks vähendada geopoliitilisi riske. Kompartei juhid muretsevad, et USA võib kehtestada Hiina juhtide ja nende sugulaste vastu sanktsioonid.

"Juhtivad ametnikud peavad pöörama tähelepanu oma perekonna distsipliinile ja eetikale," ütles jaanuaris Xi.

Ametnikud peavad alla kirjutama lubadustele, kus nad kinnitavad uute reeglite järgimist. See nõue annab Xi Jinpingile suurema mõjuvõimu riigi poliitilise eliidi üle. Aasta lõpus toimub suur parteikongress. Xi tahab kongressil kindlustada uut ametiaega parteijuhina. Samuti tahab ta end ümbritseda usaldusväärsete kaastöötajatega.

Xi on pärast võimule saamist suurendanud korruptsiooni vastast võitlust. 2014. aastal teatas kompartei, et avastas 3200 ametnikku, kes saatsid abikaasad ja lapsed välismaale ning hoidsid nende kaudu rahalisi vahendeid välismaal.

USA on viimaste aastate jooksul kehtestanud sanktsioonid paljudele Hiina ametnikele, sealhulgas külmutanud nende kontrolli all olevad USA-s asuvad varad.

USA aseväliminister Wendy Sherman ütles aprillis end lootvat, et Peking võtab Vene-Ukraina sõjast "õiged õppetunnid". Sherman andis siis mõista, et lääs kehtestab Hiina-vastased sanktsioonid, kui kompartei peaks sõjaliselt Taiwani ründama, teatas The Wall Street Journal.