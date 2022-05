Haigekassa juhina jätkab Rain Laane

Laane uus ametiaeg algab 16. oktoobril ja kestab viis aastat.

"Rain Laane on juhtinud haigekassa meeskonda ligi viis aastat. Kindlasti ei tule järgmised aastad kerged. Vajame tugevat eestvedamist ja head koostööd tervisevaldkonnas, arstiabi kättesaadavuse parandamist, uute ravimite kiiremat kasutuselevõttu ning praeguste kriiside ületamist ja tulevasteks kriisideks valmistumist. Selle kõige eelduseks on tervisevaldkonna jätkusuutliku rahastamise tagamine," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Laane sõnul on oluline suund tervisedendus ja oma tervise hoidmine. "Oleme Eestis hakanud viimastel aastatel üha enam ka ise oma tervise eest hoolitsema ja selle üle on siiras heameel. Soovin, et meie elanikkonna tervena elatud aastad aga kasvaksid veelgi," lausus ta.

Laane on haigekassa juhatuse esimees alates 2017. aasta 16. oktoobrist. Ta on varem juhtinud Microsofti Balti regiooni.