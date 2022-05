Pariisi ringtee ajas omavahel tülli linnapea ja regioonijuhi

Pecresse ja Hidalgo on rivaalid, kes osalesid ka hiljutistel presidendivalimistel. Nüüd on Hidalgo välja tulnud ambitsioonika kavaga, mille eesmärk on muuta linna ümbritsev kiirtee keskkonnasõbralikumaks.

Linn tahab kaheksarealise maantee muuta kuuerealiseks. Tee äärde plaanitakse istuda umbes 70 000 puud. Ümberehitus toimuks pärast 2024. aasta Pariisi olümpiamänge. Selle eesmärk oleks muuta mugavamaks 500 000 inimese elu, kes elavad selle ringtee ääres. Väidetavalt tahab linn vähendada ka sotsiaalseid lõhesid Pariisi erinevate piirkondade vahel.

Pecresse reageeris sellele plaanile vihaselt. Tema hinnangul on tegemist järjekordse autode-vastase tegevuskavaga. Pecresse märkis, et küsitluste kohaselt ei toeta 90 protsenti tema piirkonna elanikest Hidalgo plaani.

Pariisi politseiülem Didier Lallement hoiatas samuti Hidalgot, et ta peab nii suurte muudatuste tegemise puhul taotlema ka riigilt nõusolekut.

Hidalgo lubas enne kavaga jätkamist siiski kuulata avalikku arvamust ning autojuhte. Hidalgo plaan oli esialgu isegi veel ambitsioonikam. Varem kaaluti ka kiiruspiirangu langetamist 70 kilomeetrit 50 kilomeetrile.

Prantsusmaa pealinn on oma pindalalt suhteliselt väike, ta moodustab vaid seitse protsenti Suur-Londoni pindalast, vahendas The Times.