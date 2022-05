Venemaa võttis kontrolli Azovstali üle

Oluline 21. mail kell 8.13:

- Zelenski tegi ettepaneku Venemaa välisvaradest kompensatsiooni maksmiseks

- Venemaa kaitseministeeriumi väitel on Vene väed võtnud kontrolli Azovstali terasetehase üle;

- Saksamaa tarnib juulis esimesed Gepardi õhutõrjetankid Ukrainasse;

- Azovi rügemendi komandör: sõjaväe ülemjuhatus on andnud korralduse päästa garnisoni kaitseväelaste elud ning lõpetada Mariupoli kaitsmine.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas oma igapäevases ülevaates, et Venemaa jätkab rünnakuid riigi idaosas, et võtta kontroll Donetski ja Luhanski oblastite üle ja luua maismaakoridor okupeeritud Krimmiga.

Peastaabi teatel jätkub oht õhurünnakuteks Valgevene territooriumilt. Vene väed avasid tule Sumõ ja Tšernihivi piirkonna asulate suunas. Vene väed saadavad lisaüksusi Lõmani linna suunal Donetski oblastis.

Maripolis proovivad Vene väed taastada saadmat ja ligipääsu merele, peamiselt demineeritakse sadama infrastruktuuri.

Vene väed jätkavad okupeeritud aladel Ukraina tsiviilelanike terroriseerimist ja ennetavad Hersonist inimeste evakueerimist Ukraina kontrollitavatele aladele ning humanitaarkoridoride avamist toidu ja ravimite transpordiks ning vanurite, haigete ja laste evakuatsiooniks.

Viimase ööpäeva jookusul on peastaabi väitel lükanud Ukraina tagasi 11 Vene vägede rünnakut ning hävitanud kaheksa tanki, kolm relvasüsteemi, 10 soomukit ja kuus sõiduküksust. Ukraina õhujõud tabasid kahte Vene mehitamata õhusõidukit ning hävitasid ühe, samuti ühe tiibraketi ja ühe veel tuvastamata sihtmärgi, mis oli tõenäoliselt helikopter.

Zelenski: liitlasriikide kokkuleppes saaks konfiskeeritud varast maksta hüvitist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi reedel ettepaneku riigi liitlastele sõlmida kokkulepe, mille järgi maksaks Venemaa kompensiooni sõjas tehtud kahjustuste eest.

Zelenski sõnul proovib Venemaa hävitada nii palju Ukraina infrastruktuuri kui võimalik ning selline kokkulepe näitaks agressiooni plaanivatele riikidele, et nad peavad oma tegude eest maksma.

"Me kutsume partnerriike üles allkirjastama mitmepoolset lepingut ja looma mehhanismi, mis kindlustaks, et kõik, kes on Venemaa tegude all kannatanud saavad oma kaotuste eest kompenasatsiooni," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul tähendaks see allakirjutanud riikides Venemaa varade konfiskeerimist, mis suunataks seejärel kompensatsioonifondi.

"See oleks õiglane. Ja Venemaa saab tundma iga raketi, iga pommi ja valangut, mis nad on meie pihta suunanud," ütles president.

Venemaa võttis kontrolli Azovstalis

Venemaa sõjavägi teatas, et Azovstali terasetehas Mariupolis on nende kontrolli all. Vene kaitseministeeriumi teatel on viimased Ukraina kaitsjad seal alla andnud.

Ministeeriumi väitel on alates 16. maist tehases relvad langetanud ja alla andnud 2439 võitlejat.

Ukraina pole Venemaa väiteid kinnitanud.

Kremli kõneisik Dmitri Peskov ütles, et Ukraina sõdureid ravitakse vastavalt rahvusvahelistele normidele, mis puudutavad sõjavange, kuigi mitmed Venemaa juhtivpoliitikud nõudsid sel nädalal nende üle kohtu mõistmist ja ühel juhul ka hukkamist.

Punane Rist teatas, et on registreerinud Azovstalist pääsenud sadu Ukraina sõjavange.

Saksamaa saadab esimesed õhutõrjetankid Ukrainasse juulis

Saksamaa kaitseministeerium kinnitas, et riik saadab esimesed 15 Gepardi tanki Ukrainasse juulikuus.

Ministeeriumi teatel leppis kaitseminister Christine Lambrecht selles kokku vestluses oma Ukraina kolleegi Oleksi Reznikoviga.

Aprillis teatas Saksamaa, et saadab esimest korda Ukrainale raskerelvastust, nimelt Gepardi õhutõrjetanke. Seni oli Saksamaa saanud kriitikat selle eest, et tõrkus Kiievile relvi tarnimast.

Lisaks Geparditele on Saksamaa lubanud Kiievile anda seitse iseliikuvat haubitsat ning on alustanud nende peal ka Ukraina sõjaväelaste väljaõpetamist.

Azovi rügemendi juht: saime käsu Mariupoli kaitsmine lõpetada

Azovi rügemendi ülema asetäitja Svjatoslav Palamar andis neljapäeva õhtul tehtud lühikeses videopöördumises teada, et on koos üksuse komandöriga endiselt Mariupolis Azovstali tehases ja käimas on operatsioon, mille sisu ta ei selgitanud.

Reedel teatas aga rügemendi komandör Denõs Prokopenko oma pöördumises, et nad on saanud korralduse lõpetada Mariupoli kaitsmine.

"Au Ukrainale! Täna on sõja 85. päev. Mina ja komandörid oleme Azovstali tehase territooriumil. Käimas on teatud operatsioon, mille üksikasju ma ei avalda. Aitäh kogu maailmale ja Ukrainale teie toetuse eest. Kohtumiseni," kõneles Palamar.

"Au Ukrainale! 86 päeva Mariupoli kaitset. Sõjaväe ülemjuhatus on andnud korralduse päästa garnisoni kaitseväelaste elud ja tervis ning lõpetada linna kaitsmine. Hoolimata rasketest lahingutest ja varustuse puudumisest oleme pidevalt rõhutanud kolme meie jaoks kõige olulisemat momenti: tsiviilisikuid, haavatuid ja surnuid. Tsiviilisikud on evakueeritud. Raskelt haavatud said vajalikku abi ja nad evakueeriti, et hiljem vahetada ja toimetada Ukraina kontrolli all olevale territooriumile. Langenud kangelaste protsess jätkub ja ma loodan, et lähiajal saavad sugulased oma sõdurid austusega matta," rääkis Prokopenko.