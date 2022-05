Tallinna toomkiriku tipp sai tagasi kullatud tornikiivri

Hoolimata sellest, et praegu varjavad kirikutorni tellingud, on tornikiivri kullakarva sära siiski paista. Kuuli paigaldati hoole ja ettevaatlikusega, et see ikka turvaliselt torni tippu jõuaks.

"Kuul oli mähitud. Kuna see on kaetud õrna lehtkullaga, siis ta oli mähitud beebiteki sisse ja siis sai see ettevaatlikult ilma puutumata raami peal kohale transporditud lifti juurde, liftiga ülesse ja siis sealt ettevaatlikult erinevate telferitega koos tellingumeeste abiga üles torni tippu," rääkis OMA Katused projektijuht Martin Kärner.

Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru ütles, et kuuli sisse pandi ajakapsel, kuhu läksid muuhulgas mündid ja tolle päeva ajaleht.

"Nii nagu heaks kombeks, alustatakse nagu Luuka evangeeliumis, et kõigepealt loetakse üles maavalitsejad, millise keisri ajal ja nii edasi. Meie alustasime meie vabariigi presidendist, peaministrist ja loomulikult ka linnapeast ja Tallinna linnast, mis on Toomkoguduse tornikiivri restaureerimist 150 000 euroga toetanud," lausus Tallinna piiskopliku toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru.

Tornikiivri ülespanekut alustati tegelikult juba neljapäeval, kuid siis tekkisid Kärneri sõnul mõned tehnilised viperused.

"Näiteks elektriline telfer ei kippunud töötama ja mõni detail ei tahtnud täpselt sobida, sest varda osad on ebasümmeetrilised veidi. Ja kui sa teed detaili, siis seda ebasümmeetrilisust tihti ei suuda järgida. Ja seetõttu tuli mõnda asja ümber teha ja telferit vahetada ja niimoodi see aeg kulus," rääkis Kärner.

Uuel katsel sujus kogu protsess ilma üllatusteta. Tuhkru sõnul tähendab kuuli restaureerimine ja ülespanek kirikule, et nad saavad sellega mõned kümned aastad rahul olla.

"Kirik on see, kus kohtuvad taevane ja maine ja visuaalselt torni kuju ongi selleks nii-öelda kohtumispaigaks," lausus Tuhkru.