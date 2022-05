Tõrvasse püstitati viiemeetrine Zelenski liivakuju

Tõrva rajatud skulptuuri võib pidada Zelenski vabadussambaks, sest siin on tervikuks saanud Ukraina presidendi kuju ja USA vabaduse sümbol. Rohkem kui 70 tonnist liivast on selle vorminud üks tuntumaid Läti skulptoreid maailmas, Agnese Rudzite-Kirillova.

Kuigi varemgi Tõrvas liivaskulptuure teinud kunstnik saabus Eestisse valla juhtide palvel ja ettevõtjate toel, on see tema jaoks üks õige mitmest Läti kunstnike toetusavaldusest Ukrainale.

"Zelenski ei põgenenud ega löönud kartma. Ta jäi oma riiki võitlema oma maa ja vabaduse eest. See on minu meelest väga kangelaslik ja sellega on ta oma koha ajalukku kindlasti jätnud. Seetõttu püüdsin ka oma töös väljendada seda tunnet, tema poosi, tema üles tõstetud rusikat, mis näitab, et võitlema ja võidame," rääkis Rudzite-Kirillova.

Tõrva vald majutab praegu Ukraina sõjapõgenikke ja peagi ümbritseb Zelenski vabadussammast Vabaduse park. Sinna tehakse teisigi liivaskulptuure, kuid mitte ainult.

"Lisaks on tulemas Ukraina-Venemaa sõjast tuntud sümbol – traktor vedamas tanki, mille peal on agressori poolt varastatud pesumasin. Selliseid mõtlemapanevaid sümboleid tuleb. Ja tuleb ka üks sümbol, mis kujutab Balti ketti, tuleb erinevaid näitusi," lausus Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.

"Zelenski on väga loominguline inimene – ta on ju ka näitleja. Arvan, et just see loomingulisus on aidanud tal erinevates olukordades vastu võtta ebatüüpilisi otsuseid. Kui vaadata tema käitumist ja suhtumist, siis pole ta inimene, kes on surutud raamidesse. Ta ei hoia tagasi oma emotsioone, ta improviseerib. Mulle näib, et praeguses olukorras on see väga hea. Elav inimene oma emotsioonidega, kes valdab olukorda nagu see on," ütles Rudzite-Kirillova.

Loomeinimesena võiks Volodõmõr Zelenskit kujutada mitut moodi. Liivaskulptuurilt vastu vaatav Zelenski on kunstnik Agnese Rudzite-Kirillova meelest just selline, nagu maailm teda praegu tunneb.