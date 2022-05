Lähipäevad toovad 20 kraadi lähedase sooja

Esmaspäeva öösel on taevas vaid üksikuid pilvi ning sadu ei tule. Tuul on muutliku suunaga ning puhub kiirusega 1 kuni 7 meetrit sekundis, Peipsi järvel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhusoe jääb 1 ja 7 kraadi vahele. Maapinnal võib kohati olla ka öökülma. Rannikualadel on mahedam.

Hommik jätkub peamiselt selge taevaga ning kuivalt. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kraadist 10 kraadini.

Ka päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning sajuta. Õhtuks hajuvad pilved pea täielikult. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Ida-Eestis ja põhjarannikul aga loode- ja läänetuul 5 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on alates 12 kraadist saartel ja Lääne-Eestis kuni 19 kraadini Kesk-Eestis.

Teisipäev saabub ilmselt selle kevade kõige soojema ilmaga - päeva keskmine temperatuur on 19 kraadi ning paistab päike. Kesknädal jätkub sooja ilmaga, kuid Lääne-Eestisse jõuavad juba väikesed vihmapilved. Neljapäev toob taas jahedama õhu ning vihm levib üle maa ja võib paiguti olla päris tugev.

Reedel hakkab hoovihmapilvede vahelt päike taas pisut piiluma, kuid see temperatuuri oluliselt ei tõsta ning töönädala lõpu päevaseks keskmiseks temperatuuriks jääb 13 kraadi. Öine temperatuur kõigub 3 kraadist 10 kraadini.