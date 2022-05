Zelenski: Ukraina võib riigi idaosas kaotada 100 sõdurit päevas

Oluline 23. mail, kell 05:27

- Ukraina võib Idarindel kaotada kuni 100 sõdurit päevas, ütles president Zelenski;

- Poola toetab täielikult Ukraina pürgimust Euroopa Liidu liikmeks ning ei lõpeta oma toetust enne, kui Ukraina on liitu pääsenud, ütles Poola president Andrzej Duda;

- Venemaa püüab edasi liikuda just Severodonetski suunal, hindab USA mõttekoda;

- Ukraina kohus mõistab esmaspäeval otsuse Vene sõjakurjategijale;

- Venemaa teatab, et on valmis jätkama rahuläbirääkimisi;

Idarindel võib surma saada kuni 100 Ukraina sõdurit päevas

50-100 sõdurit päevas võib surma saada Idarindel, mis on Ukraina jaoks raskeim rinne võitluses Vene sissetungijatega, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Ukraina sõdureile on surmasaamise oht suurim Severodonetski-Lõssõtšanski kaksiklinna juures Luhanskis, sest just seal peetakse praegu sõja raskeimaid lahinguid. Luhanski kuberneri Serhi Haidai sõnul kasutab Venemaa piirkonnas põletatud maa taktikat.

Poola toetab täielikult Ukraina pürgimust Euroopa Liitu

Poola on täielikult Ukrainale toeks tema püüdlustes saada Euroopa Liidu täisliikmeks, ütles Poola president Andrzej Duda Ukraina parlamendi Ülemraada ees esinedes. Duda sõnul tuleb austada neid, kes on valanud Euroopasse kuulumise nimel verd. "Nii tuleb teha, olgugi olukord keeruline või kahtlusi äratav, kuid ma ei kahtle hetkegi, et Euroopa Liit nõnda tõepoolest ka teeb," ütles Duda pärast Ülemraadale esinemist. Poola on võtnud Ukrainast vastu enim sõjapõgenikke ja olnud ka Ukraina suurim toetaja Euroopa Liidus. Liidu juhtriigid Saksamaa ja Prantsusmaa aga hoiatavad, et Ukraina liikmekssaamiseks võib kuluda kaua aega, Prantsusmaa hinnangul koguni paarkümmend aastat.

Venemaa keskendub edu saavutamisele Severodonetski suunal, hindab USA Sõjauuringute Instituut

Venemaa on Severodonetski kandis mõnevõrra edasi liikunud, eriliseks eduks seda aga pidada ei saa, öeldakse USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut äsjases hinnangus. Mõttekoja analüüsi kohaselt üritab Venemaa Severodonetskit igast küljest ümber piirata. Ukraina kaitsest läbi murda on õnnestunud aga ainult lõuna poolt, Popasna suunalt. Samal ajal püüavad Vene väed läheneda Severodonetskile ka lääne poolt, Bahmuti kaudu, kahest ilmakaarest korraga edasitungimine Sõjauuringute Instituudi hinnangul Venemaal aga õnnestuda ei saa. Venemaale on Severodonetski vallutamine tähtis, sest see on viimane tugipunkt Luhanski piirkonnas.

Ukraina kohus otsustab esmaspäeval Vene sõjakurjategija karistuse

Tegu on esimese Vene sõduriga, kes Ukrainas sõjakuritegude eest kohtu alla antud. Kahekümneüheaastast seersanti süüdistatakse Ukraina mehele pähe tulistamises Ukraina kirdeosas Sumõ piirkonnas 28. veebruaril. Teda võib oodata eluaegne vanglakaristus. Ukraina peaprokuröri Irõna Venediktova sõnul on prokuratuur praeguseks sõjakuritegudes süüdistuse esitanud 41 Vene sõdurile. Neid süüdistatakse tsiviiltaristu pommitamises, tsiviilisikute tapmises ja vägistamises ning marodööritsemises. Samas kogub prokuratuur infot rohkem kui 10 700 võimaliku sõjakuriteo kohta, milles on üle 600 kahtlusaluse, nende seas peale Vene sõdurite ka riigiametnikke.

Venemaa teatab, et on valmis jätkama rahuläbirääkimisi

Venemaa on valmis jätkama rahuläbirääkimisi, algatus läbirääkimisteks peab siiski tulema Ukrainalt, ütles Venemaa delegatsiooni juht Vladimir Medinski. Vene delegatsiooni juhi sõnul külmutati läbirääkimised täielikult Ukraina algatusel, mistõttu nende jätkumise üle saab otsustada üksnes Ukraina. Ukraina pealäbirääkija Mõhhailo Podoljak teatas varem, et läbirääkimised on tõepoolest külmutatud. Podoljaki sõnul ei kavatse Ukraina relvarahuga nõustuda, kui Venemaa nõuab vastutasuks territoriaalseid järeleandmisi.