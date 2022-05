Reservohvitseride Kogu rajab Võrru Johannes Kerdi mälestussamba

Eesti Reservohitseride Kogu vanematekogu liige major Andre Lilleleht rääkis ERR-ile, et pärast Kerdi ootamatut lahkumist möödunud aastal tekkis reservohvitseride kogus väike tuumik, kes tegid kohe ettepaneku, et kuna kindral Kert on nii märgiline isik Eesti riigikaitse kujunemisloos, eriti algusaastatel pärast taasiseseisvumist, tuleks kindlasti tema mälestust jäädvustada.

Aga miks otsustati monument rajada just Võrru Kuperjanovi jalaväepataljoni Taara linnaku juurde? "Peamine põhjus on ikka selles, et kui me räägime Eesti riigikaitse taasasutamisest ja sellest, et kindral Kerdi panus omaaegselt Tartu malevas Kaitseliidu asutamise juures ja Eesti kaitseväeüksuste asutamisel Võrus Kuperjanovi jalaväepataljonis, siis see tegelikult on Eesti riigikatise vundamendiblokk. Et kui me täna ütleksime, milline väeosa Eestis on kõige rohkem kindral Kerdi nägu, siis meie hinnangul selleks ongi Kuperjanovi pataljon," selgitas Lilleleht.

Praeguseks on annetustest kogutud umbes 35 000 eurot ning natuke oleks Lillelehe sõnul veel vaja. Kuigi Eesti Reservohvisteride Kogu kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites on annetuste kogumise kohta üleskutsed veel üleval, siis tegelikult on büst juba pronksi valamisel.

"Nüüd omaette teema on see, et büst peaks kindlasti paiknema väärika graniidist aluse peal ja sellega seoses on vaja teha ka mingisuguseid ehitustöid, aga ehitustegevuse ja materjalide kättesaadavusega on hetkel natuke küsimusi. Aga me teeme kõik, mis meie võimuses, et see eesmärk sel aastal ikkagi ellu viia."