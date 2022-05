Austraalia uus peaminister tõotab lõppu kliimasõdadele

Peaministri tõotus tuleb ajal, mil Austraaliat on juba kaua piinanud uued temperatuurirekordid, maastikupõlenguist laastatud "mustad suved", üleujutused, põuad ning muud ilmanuhtlused. "Me oleme maailma parim riik, kuid meie tulevik on veel parem, kui me haarame kinni võimalustest, mis parasjagu meie nina all seisavad," ütles Albanese võidukõnes. Albanese lisas, et üheskoos suudavad austraallased teha lõpu kliimasõdadele ning tõusta taastuvenergia superjõuks.

Ametisseastuva välisministri Penny Wongi sõnul peab Austraalia arutusele võtma taastuvenergia ning palju muudki veel, et näidata oma pühendumust kliimamuutuse pidurdamisele ja teha tasa selles vallas kaotatud aastakümme.

Ehkki Tööpartei kliimapoliitika on palju ambitsioonikam konservatiivide omast, pole keskkonnakaitsjate hinnangul seda veel kaugeltki piisavalt. Keskkonnakaitsjate meelehärmiks pole ka Albanese seni olnud nõus loobuma kivisöeküttel elektrijaamadest ning ka uute kivisöekaevanduste avamisest.