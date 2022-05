Inimõiguslased kritiseerivad ÜRO voliniku visiiti uiguuride alale Hiinas

Inimõiguslased on veendunud, et Hiina ametlikult lubatud visiidiga, millel on kogu aeg kaasas ka Hiina keskvõimu esindajad, ei tee Bachelet muud, kui määrib oma ja kogu maailmaorganisatsiooni mainet. Visiidile eelnesid aastaid kestnud läbirääkimised, mille käigus õnnestus ÜRO-l Hiina valitsust lõpuks veenda maailmaorganisatsiooni esindajaid uiguuride aladele lubama.

Inimõiguslaste hinnangul on Xinjiangis vähemalt miljon uiguuri koonduslaagritesse saadetud, kus neid süstemaatiliselt piinatakse ja orjatööjõuna kasutatakse. Samuti on uiguure ja ka teisi vähemusrahvusi vägisi steriliseeritud ning seda ulatuses, mis USA ja mitme teise lääneriigi hinnangul vastab juba genotsiidi tunnustele.

Peking tõrjub kõiki süüdistusi, kinnitades, et koonduslaagrite asemel on hoopis õppelaagrid, kus inimesi õpetatakse võitlema usuäärmuslusega. See on Hiina keskvalitsuse hinnangul äärmiselt vajalik, sest suurem osa uiguure on moslemid ning nende hulgas kipub levima islamiäärmuslus.

Hiina pole Bachelet' visiidi kava kohta mingit infot andnud. Bachelet' enda kontori kinnitusel kavatseb ülemvolinik Xinjiangis külastada Kashgari ja Ürümqi linna. Kriitikud kardavad, et Bachelet näeb Xinjiangis täpselt ja ainult seda, mida Hiina valitsus talle näidata tahab. ÜRO Inimõiguste agentuur on koostanud aruande inimõiguste rikkumisest Xinjiangis, kuid pole seda seni avaldanud, ehkki ligi 200 kodanikeühendust seda agentuurilt nõuab. Juba 2021. aasta detsembris lubas Bachelet, et aruanne avaldatakse nädalate jooksul.