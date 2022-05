Hiiumaa vallavanem kutsub vabatahtlikke appi masuudireostust likvideerima

Pärast hommikust töökoosolekut ERR-iga rääkinud Tasuja ütles, et esmaspäevahommikuse seisuga on reostust täheldatud alates Tahkunast kuni Heltermaani.

"Siin on lõigud, kus on reostust rohkem, näiteks Tõrvanina ranna piirkond ja Kärdla ümbrus. Ja Hausmast alates Heltermaani on reostust pigem vähem, aga seda on ka selles lõigus nähtud," rääkis Tasuja.

Tasuja rääkis, et reostust aitavad likvideerida lisaks vallaametnikele veel politsei, päästeamet, keskkonnaamet. Abipalve edastab Tasuja, aga ka kõigile kohalikele ja Hiiumaa sõpradele, samuti Kaitseliidule ja Naiskodukaitsele.

"Ma loodan, et on palju neid, kellel on ajaliselt võimalik ja kes soovivad tulla appi, et see olukord võimalikult ruttu likvideerida," märkis ta.

Tasuja sõnul tuleb reostust sisuliselt tükk tüki haaval kokku korjata. "Enamjaolt on see masuut selliste tükkidena. Tuleb kasutada kaitsevahendeid, kindaid ja sobilikku riietust ning kotti, kuhu sisse masuuti korjata," sõnas Tasuja.

"Me alustamegi täna nende piirkondadega, mida inimesed rohkem kasutavad: Kärdla ümbrus, Hausma ja Rannapaargu vaheline ala ja teiseks Tõrvanina ranna piirkond. Ja seejärel liigume mööda rannajoont järgmiste päevade jooksul vähem kasutatavates kohtades," lisas ta.

Vallavanem rääkis, et sai info reostusest pühapäeva lõuna ajal, reostuse allikat ei ole veel õnnestunud kindlaks teha. Kuna möödunud nädalal tabas masuudireostus ka Vormsit, siis kahtlustab Tasuja, et see tuleb samast allikast.

Tasuja ei osanud prognoosida, kui kaua kogu ranniku puhastamine aega võiks võtta. See sõltub tema sõnul sellest, kas kogu reostus on randa jõudnud või seda lisandub järgmiste päevade jooksul veel.