Komisjon soovitab Eestil laiendada töötuhüvitisi ja uuendada autoparki

Euroopa Komisjon avaldas esmaspäeval riigipõhised soovitused järgmiseks poolaastaks. Eestil soovitab komisjon kiirendada taastuvenergia projekte, kindlustada piiriüleseid energiaühendusi ja muuta transpordisektorit keskkonnasõbralikumaks. Samuti peab komisjon oluliseks sotsiaalse turvavõrgu tugevdamist.

Komisjon hindas ka Eesti riigi vastavalt eelarvepuudujäägi kriteeriumile 18 liikmesriigi hulka. Varem on Eesti sellest arvestusest välja jäänud, kuid tänavu prognoosib komisjon, et ka Eesti eelarvepuudujääk ületab Euroopa Liidu aluslepingus sätestatud kolme protsenti SKP-st. Peale Eesti prognoositakse tavapärasest suuremat ja lepinguga arvestatud eelarvepuudujääki ka Leedule ja Poolale.

Komisjoni teatel peab Eesti järgmisel poolaastal Ukraina sõja ja energia hinnatõusu tõttu arvestama suuremate ja ootamatute kuludega. Riik peab olema valmis olukorrast lähtuvalt ka plaanitud kulusid kiirelt muutma.

Komisjoni hinnangul peab Eesti tugevdama sotsiaalset turvavõrku, laiendades töötuskindlustushüvitiste saajate hulka. Hüvitisi peaks laiendama ka neile, kes teevad tööampse ja teistele ebastandardsetele töövormidele.

Komisjon soovitab Eestil investeerida rohe- ja digipöördesse ning energiajulgeoleku tugevdamisse.

Ühtlasi peab Eesti vähendama sõltuvust fossiilkütustest ja kiirendama taastuvenergia kasutuselevõttu. Komisjoni hinnangul peaks Eesti kiirmini välja andma lube taastuvenergia arendajatele.

Eesti on üks väheseid Euroopa Liidu liikmesriike, kus puuduvad automaksud. Viimastel aastatel on niigi kõrge süsihappegaasi emissioon transpordist Eestis veelgi tõusnud, peamiselt seetõttu, et autod ei ole piisavalt kütusesäästlikud.

Komisjoni hinnangul peaks Eesti stimuleerima autopargi uuendamist, et inimesed vahetaksid vanad ja saastavad sõidukid keskkonnasõbralikemate vastu. Samas tuleb arvesse võtta, et need meetmed ei käiks väikese sissetulekuga autoomanikele üle jõu.