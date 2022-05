Venemaal müüakse üha rohkem nuputelefone

Kokku tarniti Venemaale 3,5 miljonit nuputelefoni ja 6,8 miljonit nutitelefoni. Nupuga mobiiltelefonide keskmine hind langes kahe protsendi võrra, vahendas Interfax.

"Mobiiltelefonide turg on naasnud 2018. aasta tasemele," märkis GS Group. Firma leiab, et nutitelefonide populaarsuse langus on siiski ajutine nähtus.

Tehnoloogiafirmad Apple ja Samsung on tarned Venemaale lõpetanud. Peagi asendatakse nende firmade toodang aga teiste kaubamärkidega.