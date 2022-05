Tartu sulgeb juunist piirkondlikud laste päevakeskused

Annelinnas elava Krista Toomi peres on kuus last. Neist kaks on juba aastaid pärast kooli suundunud paarisaja meetri kaugusele Öökulli päevakeskusesse.

"Siin on õpetajad, kes aitavad õppida, kui antakse kodutööd. Sooja toitu antakse ja ei pea pärast tunde kuskil linna peal hulkuma ja pahandusi tegema. /.../ Sügisest mul seitsmeaastane poiss läheb esimesse klassi ja siis oleks väga tore, kui saaks jätkata siin käimist," rääkis Toom.

Öökulli keskuse nimekirjas on ligi 50 piirkonna vähekindlustatud pere last. Tartu linnavalitsuse otsusel läheb juunist keskus kinni.

"Nähes iga päev neid lapsi, siis minus tekitab see väga sügavat pettumust. /.../ Me asume piirkonnas, kus meil on ümber viis-kuus kooli, kõik nad tulevad siia. Ma arvan, et neil ei ole enam kohta, kuhu pärast kooli minna," rääkis MTÜ Öökulli lastekeskuse õpetaja Paula Kägu.

Lisaks Annelinna päevakeskusele sulgevad uksed ka Ilmatsalu, Karlova ja Ülejõe lastekeskus.

"Lastekeskused oma kontseptsioonilt ehk veidike oma aja ära elanud. Me näeme, et noortekeskused suudavad seda funktsiooni suurepäraselt täita. /.../ Koormus jaotub ehk mõnevõrra ühtlasemalt nii koolide, noortekeskuste, haridus- ja tugiteenuste keskuse kui ka lastekaitsetöötajate vahel. Kindel on see, et need lapsed abita ei jää," ütles Tartu abilinnapea Mihkel Lees.

Seni päevakeskustes käinud lapsed peaksid edaspidi minema Anne noortekeskusesse või kesklinnas Lille keskusesse. Erinevalt päevakeskustest ei toimu neis ka eraldi õpitoe tunde.

"Vanuse tase on seal kõrgem. Hetkel ei ole välja pakutud mingit konkreetset lahendust, kuidas nooremaid lapsi sinna kaasata. Lisaks seal ei pakutaks sellisel kujul lõunasööki, mis tähendaks, et nad hakkaksid tegema ringides viineripirukaid, mis ei ole sooja toidu asendus. Kindlasti see teenus ei oleks samal kujul," sõnas Kägu.

Krista Toomi sõnul tema lapsed noortekeskuses käima ei hakka. "Sest see on kaugemal, siis on vaja üle sõidutee minna ja sügisel lähevad õhtud pimedaks," rääkis ta. "Mina olin poolteist aastat töötu, sain nüüd tööle ja lapsel lõppevad kell 12 tunnid, ma ei kujuta ette, kuidas tema hakkama saab. Tõesti, see on murekoht," lisas Toom.