Teisipäev püsib päikeseline ja soe

Teisipäeva öö on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 1 kraadist 8 kraadini, maapinnal on temperatuur kohati 0 kraadi ümber.

Hommik on üsna selge ning nõrga muutliku tuulega. Sooja on 9 kuni 13 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, saartel kagutuul 5 kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb 17 kuni 22, meremõjuga rannikul 10 kuni 16 kraadi.

Kolmapäeva öösel läheb saartel pilvisemaks ning hommikul sajab kohati hoovihma, päeval liiguvad vihmahood üle mandri kirde-põhja suunas. Ida-Eesti võib jääda õhtuni kuivaks. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Öösel on sooja 6 kuni 12, päeval 18 kuni 23, Lääne-Eesti rannikul 10 kuni 16 kraadi.

Neljapäeval liigub üle Eesti tihedam vihmasadu. Läände pöörduv tuul tugevneb ja õhk jaheneb. Öösel on sooja 8 kuni 13, päeval 10 kuni 16 kraadi.

Reede ja laupäev on enamjaolt vihmased, sajupilvede vahele jääb ka kuivemaid hetki. Tuul on puhanguline, öösel on sooja keskmiselt 6 kuni 7 kraadi, päeval 12 kuni 13 kraadi.