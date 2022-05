Mariupoli ametnik: linnast leiti maja rusudest 200 surnukeha

Oluline 24. mail, kell 18.00:

- Vene väed hõivasid Donetski oblastis Svitlodarski linna;

- Mariupoli linnapea nõuniku sõnul leiti linnas rusudest 200 surnukeha;

- Harkivi linna metroo alustas teisipäeval teenindamist ning sajad seal varjul olevad inimesed peavad rongivagunid vabastama;

- Ukraina: Donbassis käivad Lõmani linna pärast ägedad lahingud;

- Ukraina ametnik: Venemaa raketid tabasid Dnipropetrovski oblasti raudteetaristut;

- Ukraina kaalub Venemaa külmutatud varade kasutamist tagatisena;

- Šoigu: Vene vägede aeglane edasiliikumine on tahtlik;

- Times: lääneriigid kaaluvad sõjalaevade saatmist Mustale merele, et kaitsta Ukraina kaubalaevu;

- USA mõttekoda: Venemaa rahvuslased kritiseerivad üha rohkem riigi sõjalist tegevust Ukrainas.

Ametnik: Mariupolis leiti rusudest 200 surnukeha

Mariupoli linnapea nõuniku Petro Andrjuštšenko sõnul leiti Venemaa kontrolli all olevas linnas mitmekorruselise hoone rusudest 200 inimese surnukehad.

Andrjuštšenko sõnul on surnukehad suures osas lagunenud. Tema sõnul keeldusid kohalikud elanikud surnukehasid kokku kogumast ning Vene võimud hülgasid selle paiga.

Andrjuštšenko lisas, et Mariupolis asuvasse ajutisse surnukuuri on viidud suur hulk surnukehi. Linn on tema sõnul muutunud kalmistuks.

Suur osa Mariupolist on hävinud, kuna Vene väed pommitasid seda nädalaid, samuti käisid linnas intensiivsed tänavalahingud.

Vene väed hõivasid Donetski oblastis järjekordse linna

Vene väed võtsid Donetski oblastis Bahmuti rajoonis asuva Svitlodarski linna enda kontrolli alla, ütlesid Ukraina ametnikud ja isehakanud Donetski Rahvavabariigi esindajad.

Ukraina Svitlodarski sõjaväeadministratsiooni juht Sergi Hoško ütles Ukraina raadiojaamale, et Vene väed sisenesid linna teisipäeval.

"Nad riputavad oma kaltsu linnavalitsuse hoonele," ütles Hoško, viidates Venemaa lipule.

Enne sõda elas Svitlodarskis 11 000 inimest.

Harkivi metroo taasalustas tööd

Harkivi metroo taasalustas teisipäeval teenindamist. Sajad inimesed, kes on kasutanud kolm kuud metrood pommivarjendina, peavad nüüd rongivagunitest lahkuma.

Vene väed pommitasid Ukraina suuruselt teist linna intensiivselt, mistõttu lahkusid tuhanded inimesed kodudest ja peitusid metroosse.

"Meie järeldus on nüüd, et rongid saavad uuesti sõitma hakata," ütles Harkivi linnapea Igor Terehhov Reutersile.

Metroo taasavamine on Ukraina sõjaväe viimaste nädalate suurima edu sümbol, kuna nad suutsid tõrjuda Vene väed nii kaugele, et viimaste suurtükid enam linna pihta tulistama ei ulatu.

Paljud inimesed ütlevad aga, et kardavad endiselt koju naasta, sest pole mingeid garantiisid, et pommitamine uuesti ei alga.

Ukraina: Donbassis käivad Lõmani linna pärast ägedad lahingud

"Lõmani kandis käib äge võitlus. Viimase 12 tunni jooksul on surma saanud üks tsiviilisik, neli inimest sai vigastada," ütles kuberner Pavlo Kõrõlenko.

Kõrõlenko sõnul on mitmed teised Donetski linnad Vene vägede pideva pommirünnaku all. Venelased ründavad Avdijivkat, Bahmuti ja Soledari.

Sõda Ukrainas Autor/allikas: Ukraina peastaap

Kuleba: rünnak Donbassis on suurim Euroopas peale teist maailmasõda

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba sõnul Venemaa rünnak Donbassis suurim, mis Euroopa pinnal on peale teist maailmasõda toimunud.

Kuleba ütles, et Ukraina pole veel olukorras, kus tema vägedel oleks olemas kõik relvad, et Venemaa rünnak tagasi lüüa ning kutsus üles lääneriike kiiremini saatma vajalikku relvastust.

"Ma kutsun üles liitlasi kiirendama relvade ja laskemoona saatmist, eriti MLRS-e (mitmikraketiheitjad), kaugsuurtükke ja soomustransportööre," kirjutas Kuleba sotsiaalmeedias.

Kuleba süüdistas Venemaad Ukraina vilja varastamises. "Vene vargad varastavad Ukraina vilja, laadivad selle laevadele, sõidavad Bosporusest läbi ja müüvad selle maha. Ma kutsun üles kõiki riike olema ettevaatlikud ja keelduma taolistest (ostu)pakkumisest. Ärge ostke varastatut. Ärge saage Venemaa kuritegude kaasosaliseks," kirjutas Kuleba.

Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Šoigu: Vene vägede aeglane edenemine on tahtlik

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ütles, et Vene vägede rünnak Ukrainas on tahtlikult aeglane, et anda võimalus tsiviilisikutele evakueerumiseks.

"Selleks, et inimesed pääseksid minema ümberkaudsetest asulatest, kuulutatakse välja relvarahusid ja humanitaarkoridore. Loomulikult aeglustab see rünnakut, aga seda tehakse tahtlikult, et vältida ohvreid tsiviilelanike hulgas," lausus Šoigu.

Ukraina kaalub Venemaa külmutatud varade kasutamist tagatisena

Ukraina kaalub võimalust võlakirjade väljalaskmist, mille katteks kasutataks Venemaa külmutatud varasid, ütles teisipäeval ukraina presidendi nõunik Oleg Ustenko.

Võlakirjade müügist saadud raha kasutataks Ukraina majanduse ja taristu ülesehitamiseks.

Ustenko sõnul kasutataks tagatiseks 350 miljardi USA dollari väärtuses Venemaa keskpanga varasid ja 150 miljardi dollari väärtuses varasid, mis kuuluvad Venemaa kõrgetele ametnikele, kelle varad on G7 riikides külmutatud.

Ustenko sõnul on Venemaa sissetung põhjustanud Ukrainale kahju triljoni dollari eest.

"On selge arusaam, et agressor peab maksma kõigi meile põhjustatud kahjude eest," lisas ta.

Ukraina ametnik: Venemaa raketid tabasid Dnipropetrovski oblasti raudteetaristut

Dnipropetrovski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht teatas esmaspäeval, et Vene raketid tabasid piirkonna raudteetaristut.

"Raketid tabasid raudteetaristut Pavlogradi rajoonis. Raudtee sai tõsiselt kahjustada. Pole selge, millal liiklus raudteel saab jätkuda," teatas kuberner.

Vene väed jätkavad Ukraina raudteetaristu ründamist, proovides nii häirida Ukraina armee varustamist.

Zelenski: suurimad lahingud toimuvad Donbassi piirkonnas

Ukraina president Volodomõr Zelenski ütles oma esmaspäeva hilisõhtuses pöördumises, et Donbassi piirkonnas käivad praegu kõige ägedamad lahingud.

"Täna on kõige keerulisem olukord Donbassis. Bahmut, Popasna, Sjeverodonetsk, sellesse suunda on okupandid koondanud oma suurima tähelepanu. Nad üritavad seal kõike hävitada, sõna otseses mõttes," ütles Zelenski.

"Järgmised nädalad tulevad rasked. Peame seda teadma. Meil pole ometi muud võimalust kui võidelda," lisas Zelenski.

Zelenski sõnul on president Vladimir Putin ainus Venemaa poliitik, kellega ta on nõus kohtuma, et arutada, kuidas sõda lõpetada, vahendas The Guardian.

Sõda Ukrainas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/CARLOS BARRIA

London: Venemaa proovib vallutada Sjeverodonetskit, et okupeerida täielikult Luhanski oblast

Suurbritannia kaitseministeerium teatas teisipäeval, et Venemaa suurendab sõjalist tegevust Donbassis, kus Moskva proovib ümber piirata Sjeverodonetskit ja Rubižnet. Nende linnade vallutamise järel saaks Venemaa kogu Luhanski oblasti okupeerida.

Ukraina osutab piirkonnas tugevat vastupanu, riigi sõjajõud on tugevatel kaitsepositsioonidel. Venemaa on siiski saavutanud mõningaid edusamme, seda tänu suurtükiväe tule koondamisele, teatas ministeerium.

Kui Donbassi rindejoon liigub kaugemale läände, siis pikenevad ka Vene armee varustamise liinid ja see põhjustab venelastele logistilisi probleeme, hindas ministeerium.

Times: lääneriigid kaaluvad sõjalaevade saatmist Mustale merele, et kaitsta Ukraina kaubalaevu

Ajaleht The Times kirjutab, et Suurbritannia arutab liitlastega sõjalaevade saatmist Mustale merele. Selle eesmärk oleks kaitsta Ukraina vilja vedavaid kaubalaevu.

Lääneriigid muretsevad, et Ukraina sõja tõttu puhkeb ülemaailmne toidukriis.

Üks lääne ametnik ütles siiski, et sellise operatsiooniga peab nõustuma ka Venemaa. "Kui proovida seda teha ilma Venemaata, suureneks kokkupõrke oht," ütles ametnik.

Ametniku sõnul oleks operatsioon riskantne nii miinide kui ka blokaadi tõttu. "Kuigi Vene merevägi on rannikust kaugel, kontrollivad nad siiski piirkonda," ütles ametnik.

Operatsioonis võib osaleda ka Egiptus, kuna riik sõltub Ukraina viljatarnetest, teatas The Times.

USA mõttekoda: Venemaa rahvuslased kritiseerivad üha rohkem riigi sõjalist tegevust Ukrainas

USA-s tegutseva mõttekoja Institute for the Study of War (ISW) teatel kritiseerivad Venemaa rahvuslased üha rohkem Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas ja nõuavad mobilisatsiooni kehtestamist.

Kaliningradi oblasti kuberner teatas samuti avalikult, et Venemaa sõjategevus Ukrainas häirib piirkonna logistikat. See on haruldane ülestunnistus Venemaa ametniku poolt, teatas ISW.

Tundmatud ründajad jätkasid 23. mail rünnakuid Vene sõjakomissariaatide vastu. Tundmatu ründaja viskas Udmurtia oblastis asuvat komissariaati Molotovi kokteiliga. Need rünnakud viitavad, et venelased on üha rahulolematumad ajateenistusega, hindas ISW.

Isahakanud Donetski RV juht tahab viia Azovstali kaitsjad tribunali ette

Isehakanud Donetski Rahvavabariigi juht Denis Pušilin tahab korraldada tribunali end Vene vägede kätte andnud Mariupoli Azovstali võitlejate üle.

Mariupoli kaitsjad viibivad praegu isehakanud vabariigi alal ja Pušilini sõnul valmistatakse dokumente nende üle tribunali korraldamiseks juba ette.

Samal ajal räägib Venemaa asevälisminister Sergei Rudenko siiski võimalusest Azovstali sõdurid Ukrainas vangi langenud Vene sõdurite vastu vahetada.

Ukraina loodab oma kangelased vangide vahetusega koju tuua.

Olena Zelenska käivitab Ukrainas riikliku psühholoogilise tugiprogrammi

Ukraina presidendi abikaasa Olena Zelenska teatas, et algatab Ukrainas vaimse tervise kriisi tõttu riikliku psühholoogilise tugiprogrammi.

"Ükski ukrainlane ei saa olla kindel, et ta ärkab hommikul. Kõik, mida ukrainlased kogesid okupatsiooni ajal, rindel, pommitamiste tõttu, see kõik vajab taastusravi," ütles Zelenska.

"Venemaa sõda tõi kaasa õudusi, mida me poleks osanud ette kujutadagi," lisas Zelenska.

Patruševi väitel saavutab Venemaa Ukrainas kõik oma eesmärgid

Venemaa julgeolekunõukogu juht Nikolai Patrušev väitis teisipäeval, et Venemaa saavutab Ukrainas kõik oma eesmärgid ja ei aja seal taga kindlaid kuupäevi. "Kõik presidendi seatud eesmärgid saavad täidetud," väitis Patrušev.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 29 350;

- tankid 1302;

- jalaväe lahingumasinad 3194;

- lennukid 205;

- kopterid 170;

- suurtükisüsteemid 606;

- õhutõrjesüsteemid 93;

- autod ja muud sõidukid umbes 2213;

- laevad / paadid 13;

- eritehnika 43.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.