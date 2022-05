Oluline 23. mail, kell 6.30:

- Ukraina: Donbassis käivad Lõmani linna pärast ägedad lahingud

- Ukraina ametnik: Venemaa raketid tabasid Dnipropetrovski oblasti raudteetaristut

- Times: lääneriigid kaaluvad sõjalaevade saatmist Mustale merele, et kaitsta Ukraina kaubalaevu

- USA mõttekoda: Venemaa rahvuslased kritiseerivad üha rohkem riigi sõjalist tegevust Ukrainas

Ukraina: Donbassis käivad Lõmani linna pärast ägedad lahingud

"Lõmani suunas käib äge võitlus. Viimase 12 tunni jooksul on surma saanud üks tsiviilisik, neli inimest sai vigastada," ütles kuberner Pavlo Kõrõlenko.

Kõrõlenko sõnul on mitmed teised Donetski linnad Vene vägede pideva pommirünnaku all. Venelased ründavad Avdiivkat, Bahmuti ja Soledari.

Ukraina ametnik: Venemaa raketid tabasid Dnipropetrovski oblasti raudteetaristut

Dnipropetrovsk oblasti sõjaväeadministratsiooni juht teatas esmaspäeval, et Vene raketid tabasid piirkonna raudteetaristut.

"Raketid tabasid raudteetaristut Pavlogradi rajoonis. Raudtee sai tõsiselt kahjustada. Pole selge, millal liiklus raudteel saab jätkuda," teatas kuberner.

Vene väed jätkavad Ukraina raudteetaristu ründamist, proovides nii häirida Ukraina armee varustamist.

Times: lääneriigid kaaluvad sõjalaevade saatmist Mustale merele, et kaitsta Ukraina kaubalaevu

Ajaleht The Times kirjutab, et Suurbritannia arutab liitlastega sõjalaevade saatmist Mustale merele. Selle eesmärk oleks kaitsta Ukraina vilja vedavaid kaubalaevu.

Lääneriigid muretsevad, et Ukraina sõja tõttu puhkeb ülemaailmne toidukriis.

Üks lääne ametnik ütles siiski, et sellise operatsiooniga peab nõustuma ka Venemaa. "Kui proovida seda teha ilma Venemaata, suureneks kokkupõrke oht," ütles ametnik.

Ametniku sõnul oleks operatsioon riskantne nii miinide kui blokaadi tõttu. "Kuigi Vene merevägi on rannikust kaugel, kontrollivad nad siiski piirkonda," ütles ametnik.

Operatsioonis võib osaleda ka Egiptus, kuna riik sõltub Ukraina viljatarnetest, teatas The Times.

USA mõttekoda: Venemaa rahvuslased kritiseerivad üha rohkem riigi sõjalist tegevust Ukrainas

USA-s tegutseva mõttekoja Institute for the Study of War (ISW) teatel kritiseerivad Venemaa rahvuslased üha rohkem Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas ja nõuavad mobilisatsiooni kehtestamist.

Kaliningradi oblasti kuberner teatas samuti avalikult, et Venemaa sõjategevus Ukrainas häirib piirkonna logistikat. See on haruldane ülestunnistus Venemaa ametniku poolt, teatas ISW.

Tundmatud ründajad jätkasid 23. mail rünnakuid Vene sõjakomissariaatide vastu. Tundmatu ründaja viskas Udmurtia oblastis asuvat komissariaati Molotovi kokteiliga. Need rünnakud viitavad, et venelased on üha rahulolematumad ajateenistusega, hindas ISW.

Isahakanud Donetski RV juht tahab viia Azovstali kaitsjad tribunali ette

Isehakanud Donetski Rahvavabariigi juht Denis Pušilin tahab korraldada tribunali end Vene vägede kätte andnud Mariupoli Azovstali võitlejate üle.

Mariupoli kaitsjad viibivad praegu isehakanud vabariigi alal ja Pušilini sõnul valmistatakse dokumente nende üle tribunali korraldamiseks juba ette.

Samal ajal räägib Venemaa asevälisminister Sergei Rudenko siiski võimalusest Azovstali sõdurid Ukrainas vangi langenud Vene sõdurite vastu vahetada.

Ukraina loodab oma kangelased vangide vahetusega koju tuua.

Olena Zelenska käivitab Ukrainas riikliku psühholoogilise tugiprogrammi

Ukraina presidendi abikaasa Olena Zelenska teatas, et käivitab Ukrainas vaimse tervise kriisi tõttu riikliku psühholoogilise tugiprogrammi.

"Ükski ukrainlane ei saa olla kindel, et ta ärkab hommikul. Kõik, mida ukrainlased kogesid okupatsiooni ajal, rindel, pommitamiste tõttu, see kõik vajab taastusravi," ütles Zelenska.

"Venemaa sõda tõi kaasa õudusi, mida me poleks osanud ette kujutadagi," lisas Zelenska.