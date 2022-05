Starbucks lahkub lõplikult Venemaalt

USA kohvikukett Starbucks teatas esmaspäeval, et lõpetab Venemaal täielikult oma äritegevuse.

Starbucks teatas, et jätkab järgmise kuue kuu jooksul palkade maksmist peaaegu kahele tuhandele töötajale, vahendas BBC.

Hiljuti teatasid McDonald's ja Renault, et lahkuvad Venemaalt lõplikult. USA ja lääneriigid kehtestasid pärast sõja puhkemist karmid Moskva-vastased sanktsioonid. Selle eesmärk on Venemaa eraldada ülemaailmsest finantssüsteemist. Lääneriikide firmadel on seetõttu üha keerulisem jätkata Venemaal oma äritegevust.

Starbucks sisenes Venemaa turule 2007. aastal. Firma kaubamärgi all tegutses Venemaal umbes 130 kohvikut. Starbucks ei täpsustanud, kuidas Venemaa turult lahkumine mõjutab firma finantsseisu. Firma väitis samuti, et aitab oma töötajatel leida uusi võimalusi väljaspool Starbucksi.

Eelmisel nädalal teatas McDonald's, et müüb oma 850 Venemaal asuvat kiirtoidukohta kohalikule ärimehele.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin hindas eelmisel kuul, et Venemaa pealinnas võib töö kaotada umbes 200 000 inimest.

Rahvusvaheliste ekspertide hinnangul tabab Venemaad sel aastal suur majanduslangus.