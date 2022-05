Venemaa lõunaosas on 11 lennujaama jätkuvalt suletud

Venemaa föderaalne lennundusagentuur Rosaviatsia teatas teisipäeval, et 11 lennujaama riigi kesk- ja lõunaosas jäävad suletuks kuni 31. maini. Venemaa võimud kehtestasid riigis lennupiirangud 24. veebruaril.

Suletud lennujaamad asuvad kõik Venemaa kesk- ja lõunaosa linnades või okupeeritud Krimmis. Need on: Anapa, Belgorod, Brjansk, Voronež, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov, Simferopol ja Elista. 18. mail teatas Venemaa suurim lennufirma Aeroflot, et ei müü nendesse linnadesse pileteid kuni juuni lõpuni.

Rosaviatsia väitel töötavad ülejäänud Venemaa lennujaamad tavapäraselt.

Krimmi turismisektori esindajad kutsusid 13. mail valitsust üles kiiremas korras sektorit toetama. Simferopoli ei lenda lennukid ning kõikide turistide transportimiseks ei jätku ronge. Vene võimud aga soovitavad, et inimesed peaksid sanktsioonide tõttu puhkama kodumaal.