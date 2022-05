Pankadele teeb muret ettevõtete väike aktiivsus ja vähenev laenamine

Pangaliidu teatel jäi ettevõtete laenuportfelli kasv juba neljandat kuud järjest alla 300 miljoni euro kuus.

Eraisikute laenuportfelli maht ületas märtsi lõpu seisuga 10,5 miljardit. Ettevõtete puhul näevad pangad tavapärasest oluliselt väiksemat kevadist laenukasvu, ent ettevõtete laenuportfell kasvas siiski endiselt, lähenedes 8,5 miljardile eurole.

Teist kuud järjest kasvas enam kui 60 päeva laenumaksega võlgu jäänud laenude maht ettevõtete seas ning see on nüüd 23,4 miljoni eurot. Eraisikute probleemsete laenude maht keeras samuti väikesele kasvule ning on nüüd 18 miljonit eurot. Aasta tagasi oli laenudega hädas olijate laenuportfelli maht eraisikute seas 28 ja ettevõtete seas 41 miljonit eurot.

Ehkki Eesti pered ja ettevõtted tulevad praegu olukorraga toime ning järgmise kütteperioodini on veel aega, hakkab kiire ja väga laiapõhjaline hinnatõus peagi mõjutama inimeste toimetulekut ja selleks peab valmistuma, märkis pangaliidu juhatuse esimees, SEB Panga juht Allan Parik.

"Meid teevad täna ettevaatlikuks ettevõtete tavalisest madalam aktiivsus ning veidi kasvanud võlgnevuses laenude maht. Kahjuks kasvab määramatuse tase majanduses endiselt ja peame turvavöö kindlalt peale panema – lähikuudel on ilmselt oodata jätkuvaid kõikumisi nii aktsiaturgudel kui jätkuvalt kiiret hindade kasvu," lausus Parik.

Pariku sõnul kuhjuvad kardetavasti probleemid mõnes tööstussektoris ning ehituses, mis vajavad seni Venemaalt või Ukrainast hangitud tootmissisendeid. "Endiselt väga ebastabiilsed energiakandjate hinnad ja ebaselgus selles osas, mil moel läheme vastu uuele kütteperioodile, kasvatavad ebakindlust veelgi," lausus ta.

Pangaliit märkis, et pangad on valmis koostöös riigiga rakendama erinevaid lahendusi, millega ettevõtteid keerulisel ajal toetada.

"Pangaliit on esitanud majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumile hulga ettepanekuid, kuidas toetada Eesti ettevõtete toimetulekut, mis omakorda aitab säilitada töökohti," rääkis Parik. "Loodame, et jõuame toetuslahendid välja töötada enne, kui neid päriselt tarvis läheb," lisas ta.

Püsivalt teevad pankadele muret erinevad telefoni- ja veebikelmused. Igakuised kaotused petturitele ulatuvad endiselt sadade tuhandete eurodeni ega näita vähenemise märke, teatas pangaliit.