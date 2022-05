Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenike arv ületas 40 000 piiri

Ajutise kaitse taotlusi on kokku registreeritud 25 693 inimesele.

Esmaspäeval saabus Eestisse 501 sõjapõgenikku, sh 102 last. Neist 301 inimest olid transiidil ehk soovivad Eestist edasi liikuda.

ÜRO teatel on Ukrainast pärast sõja puhkemist 24. veebruaril põgenenud 6,4 miljonit inimest.

Enamik neist on siirdunud naaberriikidesse – Poolasse 3,4 miljonit, Rumeeniasse 943 000, Venemaale 888 000 ja Ungarisse 627 000.

Welt am Sonntagi teatel on Ukrainasse välismaalt tagasi pöördunud 1,9 miljonit inimest, kuid mitte kõik alaliselt. Nende seas on ka inimesi, kes on tulnud tagasi lühiajaliselt erinevatel põhjustel.

Vaatamata Ukraina vägede edule lahkub iga päev endiselt riigist 20 000 inimest rohkem välja, kui tuleb tagasi.

ÜRO teatel on konfliktide, vägivalla, inimõiguste rikkumiste ja tagakiusamise eest maailmas põgenema sunnitud inimeste arv esimest korda ületanud 100 miljoni piiri.