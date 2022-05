Otse kolmapäeval kell 17: keeleteadlased värskest eesti-komi sõnaraamatust

Komi keel on peamiselt Komi Vabariigis kõneldav soome-ugri keel, mis kuulub koos udmurdi ja permikomi keelega permi keelerühma. Komi keelt rääkis Venemaal 2010. aasta rahvaloenduse andmetel 156 099 inimest ja see on üks vanemaid soome-ugri kirjakeeli. Juba 14. sajandi lõpus lõi õigeusu misjonär Permi Stefan komi keelele oma tähestiku. Tänapäevane kirillitsal põhinev komi tähestik on kasutusel 1938. aastast.

"Eesti-komi sõnaraamat" kuulub Eesti Keele Instituudi sugulaskeelte sõnastike sarja, milles varem on ilmunud "Eesti-udmurdi sõnaraamat", "Eesti-mari sõnaraamat" ja "Eesti-ersa sõnaraamat". Sõnastiku koostasid Nikolai Kuznetsov ja Sven-Erik Soosaar, toimetaja on Anu-Reet Hausenberg ja peatoimetaja Sven-Erik Soosaar.