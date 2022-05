Suur elektrinõudlus lükkas edasi hooldustööd Narva jaamas

AS Enefit Power juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul kavandatakse elektrijaamade hooldus- ja remonditöid vähemalt aasta ette, kuid sel suvel peab energiaplokke remonti saates arvestama väga kiiresti muutuva turuolukorraga ja tõsiasjaga, et ammu plaanitud hooldus tuleb edasi lükata.

"Me veel sellel nädala alguses teadsime, et me alustame ühe oma energiaploki hooldustöid, kuna Eesti-Läti ülekandevõimsust vähendatakse kaks korda, tuhandelt megavatilt 500-le. See piirang tühistati ja kuna turul on nõudlus nii suur ja hinnad nii kõrged, siis me pidime ka kiiresti reageerima ja lükkama hoolduse veelgi edasi, veel rohkem suve poole," rääkis Vainola, lisades, et samasugused olukorrad võivad korduda ka sügis-talvisel perioodil.

Vainola sõnul teevad energiaturu prognoosimatuks pinev poliitiline olukord ja sanktsioonid. Näiteks Vene elektrimüüja Inter RAO tegevuse lõpetamine Baltimaades ja Soomes.

"Väljas on 20 pluss kraadi sooja, me pakume turule üle 1000 megavati netos elektrivõimsust. Ausalt öeldes ei mäletagi sellist aega," imestas Vainola isegi.

Kõik see on tema kinnitusel seotud tekkinud poliitiliste olukordadega ja ka praegu umbes kolmandik Eesti elektriekspordist läheb Soome ja kaks kolmandikku liigub Läti-Leedu suunas.

"See on reaalsus, sellega me peame hakkama saama ja nii me ka toimetame. Nii et vastavalt sanktsioonipakettidest tekkinud turuolukorra muutustele me peame reageerima."

Enefit Poweri kolmes elektrijaamas on kokku seitse energiaplokki. Neist kaks lähevad hooldusesse suvel, järgemööda alates juuni keskpaigast. Ühte energiaplokki remonditakse käigu pealt, pool töötab ja pool on hoolduses. Enefit Poweri kõige uuem, Auvere elektrijaam läheb remonti sügisel, siis, kui ülejäänud kuus energiaplokki on hooldatud ja töövalmis.