Mölder: kokkulepet LNG-terminali osas ei paista

Teisipäeval kohtus riigikogu Keskerakonna fraktsiooniga Eleringi juht Taavi Veskimägi, samuti olid kohal majandus- ja kommunikatsiooni ning Infortari ja Alexela esindajad.

Tõnis Mölder ütles, et teisipäevane koosolek põhjust optimismiks ei sisendanud.

"Pigem oli näha, et lootus, mis vahepeal siin ka avalikkuse eest on läbi käinud, et kokkuleppele nii erasektori kui ka avaliku sektori puhul ollakse väga lähedal, siis, siis täna tundub, et detailides ollakse siiski üksteisest väga kaugel," lausus Mölder.

"Vaieldakse selle üle, et kes vastutab ühenduse loomise eest, kas see tehakse läbi riigihanke, kas seda teeb erasektor, millised on hinnakalkulatsioon ühelt või teiselt poolt, millised on variandid "b" ja "c", milline peaks olema seadusandlik raam. Nendes küsimustes ollakse väga erinevatel nägemustel ja see on tõsine probleem," rääkis Mölder.

Möldri sõnul ei näe ta osapoolte vahel koostöötahet ja Eesti riigi huve teenivaid lahendusi. "Oluline on ju tagada kindlus, et meil on järgmiseks kütteperioodiks piisavalt gaasivaru," sõnas ta.

Mölder ütles, et läbirääkimistega tuleks kiirustada, sest otsuseid oleks vaja juba selle või järgmise nädala jooksul.

"Kui siis seda kokkulepet ei sünni, siis on väga raske tagada, et 1. detsembriks oleks Eestis olemas piisav LNG gaasivaru," sõnas Mölder.

"Ma siiralt loodan, et nii keskkonnaminister, majandusminister kui ka valitsus tervikuna, võtab selle lähiajal veel kord nii kabineti nõupidamisel arutelu alla kui ka miks mitte parlamendi suures saalis, et aru saada, kus me selle protsessiga oleme," ütles Mölder.