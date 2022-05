Mandri-Eestis ulatub kolmapäeval õhk 24 kraadini

Kolmapäeva öösel on taevas selge või vähese pilvisusega. Tuul puhub peamiselt kagust kiirusega 2 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 11 kraadi.

Hommikul saartel pilvisus tiheneb ja sajab vähest vihma, mandril on enamasti selge. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 11 kraadist Kuressaares kuni 17 kraadini Tallinnas.

Päeva jooksul tiheneb pilvisus ka mandril. Hoovihmapilved liiguvad saartelt aeglaselt kirde suunas. Ida-Eestis on saju tõenäosus väike. Puhub lõunakaare tuul 4 kuni 10 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 22 kuni 24 kraadi juures, saartel ja läänerannikul 13 kuni 18 kraadi.

Nädalalõpp kisub aga taas jahedamaks ning neljapäevast pühapäevani on ilmaolud üsna sarnased. Üle Eesti on iga päev hoovihmavõimalus, mis õhtupoolikuks väheneb. Päevane keskmine temperatuur jääb 12 ja 14 kraadi vahele. Öine keskmine kukub 11 kraadilt 5 kraadini. Kuigi õhk on võrdlemisi jahe, siis vähemasti tuul on leebem.