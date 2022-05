Luhanski kuberner: olukord läheb iga tunniga hullemaks

Ukraina Luhanski kuberner Serhi Haidai süüdistab Venemaad katses hävitada Severodonetsk. Kuberneri sõnul läheb Venemaa rünnakute jätkudes olukord tund-tunnilt hullemaks. Donetski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Pavlo Kõrõlenko teatel vallutasid Vene väed vaidlusaluse Svitlodarski linna Donbassi idaosas ja Ukraina väed on sealt tagasi tõmbunud.

Oluline 25.mail kell 6:50

- Ukraina väed lahkusid Svitlodarski linnast;

- Ukraina presidendi kantselei juht: Kiiev ei loovuta Venemaale ühtegi territooriumi

- Zelenski: pealtkuulatud vestlused näitavad, et Vene sõdurid peavad sõda mõttetuks

- Mariupolis hukkus tõenäoliselt 22 000 inimest;

- USA luureandmed viitavad Venemaa mereblokaadile Musta mere sadamates;

Okupeeritud Svitlodarskisse on jäänud veel umbes 10 000 tsiviilisikut, üles Donetski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Pavlo Kõrõlenko. Tema sõnul on linnas heisatud Vene lipud.

See ei ole (Ukraina relvajõudude) taganemine, vaid ümberrühmitamine, ütles ta. "See on praeguses olukorras õige ja loogiline otsus päästa (sõjaväelaste) elud ja koondada end uuesti."

Kõrõlenko kirjeldas olukorda väga keerulisena ka Lõmanis, Donetski oblastis.

"Vaenlane sisenes Lõmani kogukonna territooriumile juba ammu. Nende peamine eesmärk on võtta Lõmani kogukonna keskus. Raskekahurvägi sõidab sisse ja tankid sisenevad linna äärealadele, et hõivata kogu keskus. Olukord on seal praegu üks pingelisemaid kogu rindejoonel koos Avdiivkaga."

Ukraina armee: Vene väed tulistavad regulaarselt piirkondi okupeeritud Hersoni piirkonnas, süüdistades selles Ukrainat

"Okupanatsioonivõimud ja Vene armee üritavad sundida kohalikke elanikke koostööle või okupatsiooniga nõustumisele," lisas Ukraina Lõuna-Ukraina operatiivjuhatus kolmapäeva hommikul Facebooki postituses.

"Teadete kohaselt kavatsevad nad Ukraina-vastaseks sõjaks mobiliseerida ukrainlasi okupeeritud Hersoni oblasti aladelt. See on Genfi konventsiooni jäme rikkumine ja kvalifitseerub sõjakuriteoks," lisas armee.

Ukraina presidendi kantselei juht: "Aidake Ukrainal võita."

Ukraina presidendi kantselei juht Andrii Jermak ütles Davosi majandusfoorumil, et Kiiev ei loovuta Venemaale ühtegi territooriumi ja lisas, et ainus viis takistada Ukraina sõja arenemist mandri- ja isegi maailmasõjaks on aidata Ukrainal võita.

"Nüüd ei pea te seda sõda pidama. Lihtsalt aidake meil seda teha. Vastasel juhul peate. Peate oma väed lahingutesse saatma," lisas ta.

Zelenski: pealtkuulatud Vene sõdurite vestlus Donbassis näitab, et nad on teadlikud sõja mõttetusest

"Olukord Donbassis on ülimalt keeruline. Tegelikult suunati sinna kogu jõud, mis Vene armeel veel on. Lõman, Popasna, Severodonetsk, Slovjansk," ütles Zelenski oma öises pöördumises.

"Kuid nende vestluste pealtkuulamisel kuuleme, et nad teavad hästi, et see sõda pole Venemaa jaoks mõttekas ja et nende armeel pole strateegiliselt mingit võimalust," lisas ta.

Ta ütles, et Ukrainal kulub aega ja erakordseid jõupingutusi, et läbi murda Venemaa vägede paremast varustusest ja relvasüsteemidest.

Tõenäoliselt on Vene väed loobunud jõupingutustest ühe suure Ukraina vägegrupi ümberpiiramisest Ida-Ukrainas ja üritavad piirata väiksemaid üksisi, ütleb Sõjauuringute instituut (ISW).

"Vene väed püüavad tõenäoliselt saavutada Donetski ja Luganski oblastis mitut üheaegset Ukraina vägede piiramist. Sealhulgas on laiem Severodonetski piirkond (sealhulgas Rubižne ja Lõsõtsansk), Bahmut-Lõsõtšansk, Zolote ümbrus (Popasnast veidi kirdes) ja Ukraina ümbrus, samuti Avdiivka," ütles ISW oma viimases ülevaates.

Kuigi nad alustavad iga päev jõupingutusi nendes erinevates piirkondades, ei ole Vene väed saavutanud suuri "läbimurdeid" ega saavutanud suuri edusamme oma püstitatud eesmärkide – Donetski oblasti piiride kindlustamise või kogu Donbassi hõivamise suunas, lisas instituut.

Mariupolis hukkus 22 000 inimest

Ukraina sadamalinna ametniku sõnul sai Venemaa kolm kuud kestnud rünnakus Mariupolile surma vähemalt 22 000 elanikku.

"Mariupol on nüüd kummituste linn," ütles hävitatud Ukraina sadamalinna linnapea nõunik teisipäeval.

Ukraina valduses olevale territooriumile põgenenud Petro Andriuštšenko ütles CNN-i saates Melissa Bellile rääkides, et Mariupoli ametnikud usuvad, et kolmekuulise sõja jooksul sai surma vähemalt 22 000 linna elanikku. Seda arvu ei saa kontrollida, kuna vaba ajakirjandus ei pääse linna ja need, kes seal on, kardavad avalikult rääkida.

Andriuštšenko sõnul on Mariupol heidetud tagasi keskaega.

"Linn on täiesti pime. Ainsad tuled on Vene vägede ja Vene patrullide tuled," ütles ta. "Igal pool on surma lõhn ja tule lõhn."

Ta ütles, et elanikud ei saa vabalt liikuda, kuna selleks on vaja eriluba. Toimib ka nn. filtreerimissüsteem, mis ei lase inimestel põgeneda.

Mariupol langes lõplikult Vene vägede kätte reedel, kui viimane rühm Azovstali terasetehases olnuid võitlejaid alistus.

USA luureandmed näitavad Venemaa blokaadi Ukrainale

Venemaa sissetung Ukrainasse on peatanud Ukraina merekaubanduse, riskides ülemaailmse toidukriisiga.

Venemaa on kehtestanud Musta mere põhjapoolses kolmandikus tõhusa blokaadi, ütles USA ametnik CNN-ile.

USA avaldatud luureandmetes analüüsitakse Ukraina sadamatesse sisenevate ja sealt väljuvate laevade tihedust enne ja pärast konflikti algust. Praeguseks on kaubaliiklus Musta mere ja Aasovi mere sadamatesse pea täielikult katkenud.

Musta mere äärde koondunud Vene mereväe laevade tihedus toob USA ametniku sõnul esile Venemaa blokaadi kolded.

"Venemaa tegevuse mõju ei saa alahinnata, sest Ukraina mereeksport on ülemaailmse toiduga kindlustatuse seisukohalt ülioluline," ütles USA ametnik.

Ukraina annab umbes 10 protsenti maailma nisuekspordist, millest valdav osa väljub Musta mere sadamatest.

USA välisministeeriumi andmetel oli Ukraina enne sõda maailmas suuruselt neljas maisi eksportija ja viies nisu eksportija. Ligi 30 protsenti maailma nisukaubandusest pärines ainuüksi Venemaalt ja Ukrainast.

Eelmisel nädalal teatas CNN, et USA ja liitlased arutavad, kuidas luua Ukrainast teravilja transportimiseks ohutuid marsruute.

Esmaspäeval avaldatud satelliidipildid näivad kinnitavat Ukraina väiteid, et Venemaa varastab ka kaubasadamates seisnud viljavarusid.

USA ametnik suundub Indiasse, et rääkida USA sanktsioonidest Venemaale

USA terrorismi rahastamise ja finantskuritegude sekretäri abi Elizabeth Rosenberg külastab neljapäevani New Delhit ja Mumbaid, teatas rahandusministeeriumi pressiesindaja.

Visiit on osa laiemast Bideni administratsiooni jõupingutustest, mille eesmärk on aidata kaasa partneritele ja liitlastele üle maailma, et rääkida ametnike ja tööstusega USA sanktsioonide ja ekspordikontrollide rakendamisest.