Ukraina: Sjeverodonetski ümbruses jätkuvad ägedad lahingud

Oluline 25. mail kell 16.59

- Ukraina väed lahkusid Svitlodarski linnast;

- Sjeverodonetskist ja Lõssõtšanskist on saanud otsustav lahinguväli;

- Venemaa intensiivistab õhurünnakuid maavägede toetamiseks;

- Ukraina presidendi kantselei juht: Kiiev ei loovuta Venemaale ühtegi territooriumi;

- Zelenski: pealt kuulatud vestlused näitavad, et Vene sõdurid peavad sõda mõttetuks;

- Mariupolis hukkus tõenäoliselt 22 000 inimest;

- USA luureandmed viitavad Venemaa mereblokaadile Musta mere sadamates;

- India lubab toorsojaõli ja päevalilleõli tollimaksuvaba importi.

Sjeverodonetski ümbruses jätkuvad ägedad lahingud

Luhanski kuberner Serhi Haidai ütles, et Vene väed on Sjeverodonetskile juba väga lähedal ja lahingud toimuvad linna lähedal.

"See nädal on väga oluline, kui venelastel ei õnnestu laupäevaks või pühapäevaks läbimurret saavutada, siis saab neil jaks otsa ja olukord meie jaoks stabiliseerub," ütles Haidai.

Vene väed vallutasid Svitlodarski linna Donbassi idaosas

Okupeeritud Svitlodarskisse on jäänud veel umbes 10 000 tsiviilisikut, ütles Donetski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Pavlo Kõrõlenko. Tema sõnul on linnas heisatud Vene lipud.

See ei ole (Ukraina relvajõudude) taganemine, vaid ümberrühmitamine, ütles ta. "See on praeguses olukorras õige ja loogiline otsus päästa (sõjaväelaste) elud ja koondada end uuesti."

Kõrõlenko kirjeldas olukorda väga keerulisena ka Donetski oblastis Lõmanis.

"Vaenlane sisenes Lõmani kogukonna territooriumile juba ammu. Nende peamine eesmärk on võtta Lõmani kogukonna keskus. Raskekahurvägi sõidab sisse ja tankid sisenevad linna äärealadele, et hõivata kogu keskus. Olukord on seal ja Avdijivkas praegu üks pingelisemaid kogu rindejoonel."

Venemaa lubas sanktsioonide kaotamise korral Ukraina viljalaevade blokaadist loobuda

"Venemaa on valmis pakkuma humanitaarkoridori toitu vedavatele laevadele Ukrainast lahkumisel, kui vastutasuks tühistatakse mõned sanktsioonid," väitis Venemaa asevälisminister Andrei Rudenko.

Ukrainas on Venemaa blokaadi tõttu silohoidlatesse kinni jäänud umbes 20 miljonit tonni teravilja.

"Oleme selles küsimuses korduvalt väitnud, et toiduprobleemi lahendamine nõuab terviklikku lahendust, sealhulgas Venemaa ekspordile ja finantstehingutele kehtestatud sanktsioonide tühistamist," ütles Rudenko.

Kreml: vangide vahetusest on veel vara rääkida

Venemaa asevälisminister Andrei Rudenko ütles kolmapäeval, et Moskva kaalub vangide vahetamist Kiieviga pärast seda, kui Ukraina võitlejad on kohtu alla antud. "Enne seda on kõik jutud vangide vahetusest ennatlikud," ütles Rudenko.

Azovstali kaitsjate saatus on endiselt ebaselge. Eelmisel nädalal viidi nad Venemaa kontrolli all olevatele aladele, vahendas BBC.

Kramatorski linnapea: linnaelanikud ei saa veel koju tagasi pöörduda

Venemaa jätkab Ida- Ukraina linnade pommitamist. Kramatorski linnapea kutsus kolmapäeval linnaelanikke üles, et nad ei pöörduks tagasi koju.

"Ärev öö Kramatorskis. Õhurünnakud elurajoonide ja ettevõtete vastu. Ohvreid pole. Sõbrad, ma saan aru, kui raske teil on olla väljaspool kodulinna. Aga vaenlane läheneb. Liiga vara on tagasi pöörduda, ükskõik kui raske see teie jaoks pole, siin on ohtlik," kirjutas linnapea sotsiaalmeedias.

Aprilli alguses korraldas Venemaa Kramatorski raudteejaama vastu verise raketirünnaku, mille tõttu hukkus vähemalt 50 tsiviilisikut.

Venemaa intensiivistab õhurünnakuid maavägede toetamiseks

Ukraina sõjaväe kindralstaap teatas, et Venemaa on intensiivistanud õhurünnakuid maavägede toetamiseks, kuna tal puuduvad ülitäpsete rakettide varud.

Vene väed võtsid Donetski oblastis kontrolli alla kolm linna, sealhulgas Svitlodarski, ütles piirkonna kuberner Pavlo Kõrõlenko raadiole Vaba Euroopa.

"Olukord Donbassis on äärmiselt raske. Kogu Vene armee allesjäänud jõud on nüüd koondunud sinna piirkonda," ütles president Zelenski teisipäeva hilises pöördumises. "Okupandid tahavad seal kõik hävitada."

Sjeverodonetski linnast Siverski Donetsi jõe idakaldal ja selle läänekaldal asuvast kaksiklinnast Lõssõtšanskist on saanud otsustav lahinguväli. Vene väed tungisid peale kolmest suunast, et neid ümber piirata.

Ukraina sõjavägi teatas, et tõrjus teisipäeval üheksa Venemaa rünnakut Donbassis, kus Moskva väed tapsid vähemalt 14 tsiviilisikut, kasutades lennukeid, raketiheitjaid, suurtükiväge, tanke, miinipildujaid ja rakette.

Harkivi võimud avasid uuesti maa-aluse metroo, kus tuhanded tsiviilisikud olid lakkamatu pommitamise eest varjunud.

Harkivis taastus mertootöö, samas elavad aga inimesed, kes põgenesid sinna pommivarjendisse Autor/allikas: SCANPIX/EPA

Venemaa vähendas elukutseliste sõdurite jaoks kehtivat vanusepiirangut

Venemaa parlament kiitis kolmapäeval heaks seaduse, millega kaotatakse riigi sõjaväes elukutseliste sõdurite vanusepiirang. Varem said sõjaväega sõlmida esimese lepingu ainult 18-40 aastased venelased, vahendas The Guardian.

Venemaa poliitikud väidavad, et seaduse muudatus aitab sõjaväel kasutada vanemate spetsialistide oskusi.

Lääneriikide eksperdid leiavad, et Venemaa armeed räsivad isikkoosseisu ja võitlusvaimu probleemid. Seetõttu peab Moskva vähendama oma sõjalisi eesmärke Ukrainas.

Putin leevendas Lõuna-Ukraina elanikele Venemaa kodakondsuse andmist

President Vladimir Putin andis välja korralduse, mille käigus lihtsustatakse Venemaa kodakondsuse andmist Ukraina lõunaosa piirkondade elanikele. Need piirkonnad on Zaporižžja ja Herson, vahendas BBC.

Herson on ainus suurem Ukraina linn, mille Vene väed on täielikult okupeerinud. Zaporižžja linn on Ukraina kontrolli all, kuid paljud linna ümbritsevad alad on Vene okupatsiooni all.

Ukraina armee: Vene väed tulistavad regulaarselt piirkondi okupeeritud Hersoni piirkonnas, süüdistades selles Ukrainat

"Okupatsioonivõimud ja Vene armee üritavad sundida kohalikke elanikke koostööle või okupatsiooniga nõustumisele," lisas Ukraina Lõuna-Ukraina operatiivjuhatus kolmapäeva hommikul Facebooki postituses.

"Teadete kohaselt kavatsevad nad Ukraina-vastaseks sõjaks mobiliseerida ukrainlasi okupeeritud Hersoni oblasti aladelt. See on Genfi konventsiooni jäme rikkumine ja kvalifitseerub sõjakuriteoks," lisas armee.

Ukraina sõjaväelane positsioonil Svitlodarski lähedal Autor/allikas: SCANPIX/AP/Evgeniy Maloletka

Ukraina: Venemaa raketid tabasid Dnipropetrovskit ja Zaporižžjat

Vene sõjavägi lasi kolmapäeval Zaporižžja piirkonda välja neli tiibraketti, millest ühe tulistas alla Ukraina õhutõrje. Kohalike võimude teatel põhjustasid raketid ulatuslikke kahjustusi. Vähemalt üks inimene sai surma ja kolm inimest vigastada, vahendas CNN.

"Täna, 25. mail kell 5.13 lasid Vene väed välja neli tiibraketti üle Zaporižžja. Ühe neist tulistas meie õhutõrje alla. Piirkonda praegu kontrollitakse ja sündmuskohal töötavad vastavad talitused," teatasid kohalikud võimud.

Hommikul aktiveeriti piirkonnas õhurünnakusireen ja elanike sõnul olid nad kuulnud plahvatusi.

Venemaa korraldas teisipäeva öösel rünnaku ka Dnipropetrovski oblasti vastu. "Tabamuse sai tööstusettevõte," ütles Dnipropetrovski kuberner.

Ukraina presidendi kantselei juht: "Aidake Ukrainal võita."

Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak ütles Davosi majandusfoorumil, et Kiiev ei loovuta Venemaale ühtegi territooriumi ja lisas, et ainus viis takistada Ukraina sõja arenemist mandri- ja isegi maailmasõjaks on aidata Ukrainal võita.

"Nüüd ei pea te seda sõda pidama. Lihtsalt aidake meil seda teha. Vastasel juhul peate. Peate oma väed lahingutesse saatma," lisas ta.

Zelenski: pealtkuulatud Vene sõdurite vestlus Donbassis näitab, et nad on teadlikud sõja mõttetusest

"Olukord Donbassis on ülimalt keeruline. Tegelikult suunati sinna kogu jõud, mis Vene armeel veel on. Lõman, Popasna, Sjeverodonetsk, Slovjansk," ütles Zelenski oma öises pöördumises.

"Kuid nende vestluste pealtkuulamisel saame aru, et nad teavad hästi, et see sõda pole Venemaa jaoks mõttekas ja et nende armeel pole strateegiliselt mingit võimalust," lisas ta.

Ta ütles, et Ukrainal kulub aega ja erakordseid jõupingutusi, et läbi murda Venemaa vägede paremast varustusest ja relvasüsteemidest.

Tõenäoliselt on Vene väed loobunud jõupingutustest ühe suure Ukraina vägedegrupi ümberpiiramisest Ida-Ukrainas ja üritavad piirata väiksemaid üksusi, ütleb Sõjauuringute Instituut (ISW).

"Vene väed püüavad tõenäoliselt saavutada Donetski ja Luhanski oblastis mitut üheaegset Ukraina vägede piiramist. Sealhulgas on laiem Sjeverodonetski piirkond (sealhulgas Rubižne ja Lõssõtšansk), Bahmut-Lõssõtšansk, Zolote ümbrus (Popasnast veidi kirdes), samuti Avdijivka," ütles ISW oma viimases ülevaates.

Kuigi nad alustavad iga päev jõupingutusi neis eri piirkondades, ei ole Vene väed saavutanud suuri "läbimurdeid" ega suuri edusamme oma püstitatud eesmärkide – Donetski oblasti piiride kindlustamise või kogu Donbassi hõivamises, lisas instituut.

Mariupolis hukkus 22 000 inimest

Ukraina sadamalinna ametniku sõnul sai Venemaa kolm kuud kestnud rünnakus Mariupolile surma vähemalt 22 000 elanikku.

"Mariupol on nüüd kummituste linn," ütles hävitatud Ukraina sadamalinna linnapea nõunik teisipäeval.

Ukraina valduses olevale territooriumile põgenenud Petro Andriuštšenko ütles CNN-i saates Melissa Bellile rääkides, et Mariupoli ametnikud usuvad, et kolmekuulise sõja jooksul sai surma vähemalt 22 000 linna elanikku. Seda arvu ei saa kontrollida, kuna vaba ajakirjandus ei pääse linna ja need, kes seal on, kardavad avalikult rääkida.

Andriuštšenko sõnul on Mariupol heidetud tagasi keskaega.

"Linn on täiesti pime. Ainsad tuled on Vene vägede ja Vene patrullide tuled," ütles ta. "Igal pool on surma ja tule lõhn."

Ta ütles, et elanikud ei saa vabalt liikuda, kuna selleks on vaja eriluba. Toimib ka nn filtreerimissüsteem, mis ei lase inimestel põgeneda.

Mariupol langes lõplikult Vene vägede kätte reedel, kui viimane rühm Azovstali terasetehases olnuid võitlejaid alistus.

USA luureandmed näitavad Venemaa blokaadi Ukrainale

Venemaa sissetung Ukrainasse on peatanud Ukraina merekaubanduse, riskides ülemaailmse toidukriisiga.

Venemaa on kehtestanud Musta mere põhjapoolses kolmandikus tõhusa blokaadi, ütles USA ametnik CNN-ile.

USA avaldatud luureandmetes analüüsitakse Ukraina sadamatesse sisenevate ja sealt väljuvate laevade liikumistihedust enne ja pärast konflikti algust. Praeguseks on kaubaliiklus Musta mere ja Aasovi mere sadamatesse pea täielikult katkenud.

Musta mere äärde koondunud Vene mereväe laevade liikumistihedus toob USA ametniku sõnul esile Venemaa blokaadi kolded.

"Venemaa tegevuse mõju ei saa alahinnata, sest Ukraina mereeksport on ülemaailmse toiduga kindlustatuse seisukohalt ülioluline," ütles USA ametnik.

Ukraina annab umbes 10 protsenti maailma nisuekspordist, millest valdav osa väljub Musta mere sadamatest.

USA välisministeeriumi andmetel oli Ukraina enne sõda maailmas suuruselt neljas maisi eksportija ja viies nisu eksportija. Ligi 30 protsenti maailma nisukaubandusest pärines ainuüksi Venemaalt ja Ukrainast.

Eelmisel nädalal teatas CNN, et USA ja liitlased arutavad, kuidas luua Ukrainast teravilja transportimiseks ohutuid marsruute.

Esmaspäeval avaldatud satelliidipildid näivad kinnitavat Ukraina väiteid, et Venemaa varastab ka kaubasadamates seisnud viljavarusid.

USA ametnik suundub Indiasse, et rääkida USA sanktsioonidest Venemaale

USA terrorismi rahastamise ja finantskuritegude sekretäri abi Elizabeth Rosenberg külastab neljapäevani New Delhit ja Mumbaid, teatas rahandusministeeriumi pressiesindaja.

Visiit on osa laiemast Bideni administratsiooni jõupingutustest, mille eesmärk on aidata kaasa partneritele ja liitlastele üle maailma, et rääkida ametnike ja tööstusega USA sanktsioonide ja ekspordikontrollide rakendamisest.

India on lubanud sel ja järgmisel eelarveaastal kuni 2024. aasta märtsini importida tollimaksuvabalt 2 miljonit tonni toorsojaõli ja päevalilleõli.

"India sojaõli import kasvab lähikuudel, kuid päevalilleõli import tõenäoliselt ei suurene, kuna Venemaal ja Argentinas on piiratud varud," ütles Mumbais asuv ülemaailmse kaubandusettevõtte edasimüüja.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 29 450;

- tankid 1305;

- jalaväe lahingumasinad 3213;

- lennukid 206;

- kopterid 170;

- suurtükisüsteemid 606;

- õhutõrjesüsteemid 93;

- autod ja muud sõidukid umbes 2217;

- laevad / paadid 13;

- eritehnika 44.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.