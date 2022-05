Norstati reitingud: Reformierakonna toetus liigub tõusvas joones

Reformierakonna toetus jätkab tõusu, aasta alguses head tulemust näidanud Eesti 200 reiting on aga languses, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstati koostöös tehtud küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,9 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 20,2 protsenti ja Keskerakonda 17 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimase nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud, kuid pikemas perspektiivis püsib Reformierakonna tõusutrend, märgib Norstat. Peaministripartei edu teisel kohal oleva EKRE ees on 13,7 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev Keskerakond jääb EKRE-st 3,2 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,6 protsendiga (nädal varem 13 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7,2 protsendiga (nädal varem 7,3 protsenti) ning Isamaa kuue protsendiga (5,7 protsenti nädal tagasi). Eesti 200 toetus on alates märtsi algusest oma toetusest kaotanud 7,1 protsendipunkti. Eestimaa Roheliste toetus on 1,9 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 50,9 protsenti ja opositsioonierakondi 33,4 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 26. aprillist 23. maini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest.