Jahe ilm tagab puhtama vee suplushooaja alguses

Peagi avatakse avalikud ujumisrannad. Lõuna-Eestis kontrollib terviseamet seetõttu 60 supluskohas vee kvaliteeti, ütles terviseameti Lõuna regionaalosakonna menetlusgrupi juht Mats Hansen.

"Tänavune kevad on olnud üsnagi jahe ja selle tõttu on olnud ka Lõuna-Eesti suplusvesi puhtam kui võib-olla tavaliselt. Üldiselt on nii, et hooaja alguses on vesi meil reeglina puhtam," rääkis Hansen.

"Probleeme võib esineda siis, kui ilmad lähevad meil soojaks ja vee temperatuur tõuseb 20-21 kraadini madalamates järvedes, siis võib hakata tulema seal nii soole enterokokkide tulemusi kui ka sinivetikas hakkab vohama. Aga seda me ootame kusagil hooaja teises pooles – juuli lõpus, augusti alguses."

Terviseametile võib anda teada, kui peaks tekkima kahtlus suplusvee puhtuse suhtes.

"Me ootamegi ja kutsume inimesi üles meie poole pöörduma, kui suplusveega tundub olema probleeme. Kui veepinnal on näha mingisugust rohekas-sinikat massi, siis tasub alati terviseameti poole pöörduda ja anda teada oma kahtlustest. Või kui peale suplemist on mingeid terviseprobleeme tunda, kas ihu sügeleb või on mingit oksendamist, siis tasub terviseametile sellest alati teada anda, siis me kontrollime."