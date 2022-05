Ukraina armee tulistas alla sõjalennukit juhtinud Venemaa kindrali

Botaševile meeldis lennukitega lennata. Sageli lendas ta ringi isegi ebaseaduslikult ja see lõpetas ka tema karjääri sõjaväes. 2012. aasta juunis lendas ta ilma loata hävitajaga Su-27 ja see kukkus alla. Ta käskis siis oma alluval anda lennuk tema käsutusse ja proovis sellega siis manöövreid teha, vahendas The Times.

"Mäletan mitut sellist juhtumit. Kindralid uskusid, et lennukid peavad neile austust avaldama, täpselt nii, nagu seda teevad nende alluvad. Lennukid aga ei hooli nende auastmetest, " ütles Nõukogude Liidu õhujõudude erukolonel Aleksei Melnik.

Botašev anti 2012. aastal ka sõjakohtusse, kuna sellest eelmisel aastal lendas ta hävitajaga ilma loata. "Tahtsin lihtsalt lennata seda tüüpi hävitajaga, kuid ei võtnud arvesse, et sel lennukil on erilised omadused," väitis Botašev kohtus.

Pärast 2012. aasta intsidenti läks Botašev erru ja läks tööle riigi rahastatud kadette koolitavasse keskusesse. Ukrainas juhtis Botašev ründelennukit Su-25. Väidetavalt pole Venemaal enam piisavalt piloote ja seetõttu saigi Botašev jälle oma piloodioskusi rakendada.

Ukraina teatel on riigi armee alla tulistanud juba 205 Venemaa sõjalennukit ja 170 helikopterit. BBC teatel on Ukrainas hukkunud vähemalt 31 Vene pilooti. Moskva proovib praegu Donbassi õhuruumis ülekaalu saavutada.