Kreml jätkab Venemaal sõnavabaduse piiramist

Venemaa parlamendisaadikud väidavad, et uus seadus on vastus lääneriikide tegevusele. Lääneriigid sulgesid pärast Ukraina sõja puhkemist mitmed Vene propagandakanalid.

Uus Vene meediaseadus võimaldab Moskva peaprokuröril sulgeda need väljaanded, mis jagavad "illegaalset", "ohtlikku" või "ebausaldusväärset" informatsiooni, vahendas Politico.

Seaduseelnõu peavad veel kinnitama föderatsiooninõukogu ja Venemaa president Vladimir Putin.

Paljud lääneriikide meediaväljaanded on juba Venemaal tegevuse lõpetanud. Nende hulgas on ka uudisteagentuur Bloomberg ja telekanal CNN. Vene võimud on riigis sulgenud praktiliselt kõik kohalikud sõltumatud väljaanded.

Pärast Ukraina sõja puhkemist kehtestas Kreml uued meediaseadused. Need seadused lubavad karistada "võltsuudiste" levitajaid kuni 15-aastase vanglakaristusega.