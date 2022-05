Ilm läheb sajuseks ja jahedamaks

Neljapäeva öösel liigub tihe vihmasadu üle mandri Peipsi poole. Pärast keskööd saab lääne pool suurem sadu läbi ja ka pilved hõrenevad. Tuul on võrdlemisi nõrk ja muutliku suunaga, saartel puhub läänekaare tuul 4 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 13 kraadi.

Hommikul on Eesti lääneosas ka selgemat taevast, ida pool on pilvine ja sajab veel vihma. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 10 kraadi ümber.

Päev on muutliku pilvisuse ja mitmel pool vihmahoogudega, kohati võib ka äikest olla. Läänekaare tuulel on kiirust 4 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kraadist vihmahoogudes 17 kuni 18 kraadini kuivematel tundidel, tuulele avatud rannikul jääb 9 kuni 10 kraadi piirimaile.

Järgnevateks päevadeks jääb madalrõhkkonna serv Eesti kohale ja hoogsajupilvedele on tee lahti. Öösiti on vihmahooge vähem, päeval laialdaselt. Õhutemperatuuri miinimum langeb öösiti sisemaal 5 kraadi ümbrusse, päevased maksimumid tõusevad 15 kraadini, rannikul ja vihmahoogude all jäävad 9 kuni 10 kraadi lähedale.

Pühapäev on ikka jahe ja sajuhoogudest pole pääsu. Sarnane püsib ilm ka uue nädala alguses.