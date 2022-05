Tartlased kasutasid üürikest soojalainet päevitamiseks

Kuigi ametliku rannahooaja alguse ehk 1. juunini on jäänud täpselt nädal, olid esimesed päevitajad Emajõe vabaujulas kohal. Enim linlasi peesitas kesklinnas Anne kanali ääres, kus juba ennelõunal oli näha umbes 50 inimest, kes päikest juba liiga kaua ootama pidanud.

"Täna on see ainuke rannahooeg, sellepärast tulime siia. Tavaliselt on mai olnud väga soe kuu, aga seekord on olnud täiesti kohutav," ütles Kristel.

Ka Maie avas enda jaoks rannahooaja. "Esimest päeva see aasta. /.../ Väga mõnus (tunne on), sest homsest lubab vihma jälle," rääkis ta. Ujumiseks oli vesi Maie sõnul veel liiga külm.

Kui Anne kanali ühel pool päevitas grupp prouasid, siis teisel pool vett oli kokku tulnud härrade kamp.

"Hea ilm, peab seda ära kasutama, sest räägitakse, et järgmisel nädalal, kui mitte juba homme hakkab sadama," ütles Oleg. "Eile me puhkasime teises kohas, meil on varuvariant garaažid, garaažide juures päevitasime. Kui tänaval kõnnib päikesepruun ja sale mees, siis ma arvan, et kõigil silm puhkab," rääkis ta.

Enamik rannalisi veel vette ei kippunud, ent oli ka erandeid. Näiteks Kevin tegi selle suve esimese vettehüppe.

"Väga soe oli," kinnitas ta.