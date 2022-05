Ukraina: Donbassi lahingud on jõudnud intensiivseimasse faasi

Oluline 26. mail kell 19.30:

- Ukraina asekaitseministri sõnul on lahingud Donbassis jõudnud intensiivseimasse faasi;

- Kiievi linnapea sõnul on Ukraina pealinn jätkuvalt Venemaa peamine sihtmärk;

- Harkivi pommitamises hukkus viis inimest;

- Vene armee jätkab Luhanskis pealetungi ja ründab ukrainlasi kolmest suunast;

- Veel kaks Vene sõdurit tunnistasid end sõjakuritegudes süüdi;

- Venemaa tõi Ukrainasse vananenud tankid T-62;

- Zelenski kritiseeris USA endist välisministrit Henry Kissingeri;

- Scholz: Putin ei võida Ukraina sõda;

- Kuleba: meil on vaja juurde mitmikraketiheitjaid.

Ukraina kaitseministeerium: Donbassi lahingud on saavutanud maksimaalse intensiivsuse

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar ütles, et lahingud Donbassis on jõudnud maksimaalse intensiivsuseni, sest Vene väed tungivad Ukraina positsioonidele peale korraga mitmes piirkonnas.

"Tänase seisuga annab agressor intensiivselt tuld kogu kontaktjoonel ja meie vägede positsioonidele Donetski operatsioonipiirkonnas. Vaenlane kasutab taktikalisi raketisüsteeme, lennukeid ja suurtükke," kirjeldas ta.

"Olukord on keeruline ning näha on märke eskalatsioonist. Vaenlane on kasutanud kõiki vahendeid, et meie territooriumi haarata ja meie vägesid ümber piirata. Lahingud on jõudnud maksimaalse intensiivsuseni. Vaenlane ründab meie positsioone korraga erinevatest punktidest. Meil on ees väga raske ja pikk võitlusetapp," lisas Maliar.

Varem teatasid Donbassi võimud, et Vene väed on Sjeverodonetski ja Lõssõtšanski linna endale saamiseks rünnanud enam kui 40 asulat.

Harkivi pommitamises hukkus viis inimest

Harkivi oblasti volikogu juhi nõunik Natalia Popova andis teada, et uuenenud andmetel sai neljapäeval Harkivi linna pommitamises surma viis inimest.

"Kümme haavatut. Haavatute hulgas üks laps. Viis inimest suri," kirjutas ta Facebookis.

Ta kutsus inimesi üles püsima varjendites.

Varem teatas Harkivi oblasti kuberner Oleg Sõnehubov Vene väed pommitasid neljapäeval Harkivi linna ning vähemalt neli inimest sai surma ja paljud vigastada.

"Okupandid pommitavad taas oblasti keskust," ütles Sõnehubov ja palus inimestel minna varjenditesse.

Elanikud saavad taas Harkivi metroosse varjuda

Linna uue pommitamise tõttu avati Harkivi metroos kindlad alad, kus elanikud saavad varjuda. Metroorongid jätkavad aga sõitmist.

Kohalikud elanikud kasutasid 30 jaamaga Harkivi metrood alates Venemaa täiemahulisest invasioonist kolm kuud pommivarjendina. Kuna rünnakud linnale harvenesid viimastel nädalatel, avas linn metroo selle nädala teisipäeval uuesti.

"Täna on Harkivis vali ja ohtlik. Vaenlase väed pommitavad jälle meie linna. Inimesed on saanud haavata ja kahjuks ka surma," ütles linnapea Ihor Terehhov.

Linnapea: Venemaa tahab endiselt Kiievit

Venemaa kavatseb võtta kogu Ukraina ning pealinn Kiiev on peamine sihtmärk, ütles Kiievi linnapea Vitali Klõtško Davosis maailma majandusfoorumil.

Klõtško sõnas, et on selge, et Venemaa ei vii Ukrainas läbi "erioperatsiooni", vaid pigem genotsiidi.

Ta lisas, et Ukraina ei kaitse ainult enda suveräänsust, vaid kõigi Kiieviga sarnaselt mõtlevate riikide suveräänsust.

"Me ei kaitse ainult enda perekondi, me kaitseme teid kõiki. Me kaitseme teid, sest meil on samasugused väärtused," rääkis Klõtško.

Klõtško ütles, et sõda on oht Euroopale ja kogu maailmale.

Klõtško pöördus palvega teiste riikide liidrite poole, et nad saadaksid Ukrainale juurde kaitserelvastust. Tema sõnul vajab Ukraina seda kiiresti.

Vene armee jätkab Luhanskis pealetungi ja ründab ukrainlasi kolmest suunast

Luhanski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Sergi Haidai teatas neljapäeval, et Vene väed proovivad läbi murda Ukraina kaitsest Ustõnivka küla lähedal. Venemaa jätkab suurtükkidest ka Lõssõtšanski pommitamist. Kaks inimest sai Ustõnivkas surma ja üks inimene Lõssõtšanskis, vahendas The Guardian.

Kolmapäeval tõrjus Ukraina armee tagasi kümme Venemaa rünnakut. Ukrainlased hävitasid neli Vene tanki, kaks suurtükiväesüsteemi. Ukraina õhutõrje tulistas alla viis Vene Orlan-10 drooni.

Venemaa armee ründab Luhanski oblastis ukrainlasi kolmest suunast ja proovib ümber piirata Sjeverodonetskit ja selle naaberlinna Lõssõtšanskit. Nende linnade langemise järel kontrolliks Venemaa kogu Luhanski oblasti territooriumit.

Haidai ütles, et Lõssõtšanski politsei kogub kokku tapetud inimeste surnukehi, et matta nad ühishauda. Haidai sõnul on ühishauda maetud juba 150 inimest.

"Massihauda maetud inimeste lähedased saavad pärast sõda läbi viia ümbermatmise," ütles Haidai.

Ukraina presidendi nõunik Oleksi Arestovõtš ütles, et Venemaa armee on saavutanud Lõssõtšanski ja Sjeverodonetski juures taktikalisi edusamme.

"Sjeverodonetski ja kagus asuv Bahmuti linn on ümberpiiramise ohus. On võimalik, et nendest linnadest loobutakse, võimalik, et saame suuri kaotusi," ütles Arestovõtš.

Mala Rohani elanik Tamara Vrazovskaja nopib lilli hävinud Vene tanki kõrvalt Autor/allikas: SCANPICX/Reuters/Ivan Alvarado

Ukraina kindral: Venemaal on Luhanskis edu

Venemaa on saavutanud edu Luhanski oblasti lahingutes, ütles neljapäeval Ukraina kindral Oleksii Gromov.

"Venemaal on edu, kuid me teeme kõik, mis võimalik," lausus ta pressikonverentsil.

Gromovi sõnul on Venemaa viinud Iskanderi raketisüsteeme Valgevene lääneosas asuvasse Bresti oblastisse ning see võib tema sõnul tähendada, et Vene väed plaanivad raketilööke Lääne-Ukrainas.

Venemaa tõi Ukrainasse vananenud tankid T-62

"Vene armee pidi kaotuste tõttu laost välja tooma tankid T-62," teatas Ukraina peastaap.

T-62 on vananenud tank. Nõukogude Liidus toodeti seda tanki aastatel 1961–1975. T-62 oli NSVL-i kõige tähtsam tank, kuni selle vahetas välja T-72, vahendas Forbes.

London: Vene eliitüksused on kandnud suuri kaotusi

"Moskva suutmatus ette näha Ukraina vastupanu ja Vene ohvitseride saamatust on kaasa toonud märkimisväärseid kaotusi Venemaa eliitüksuste isikkooseisus," teatas neljapäeval Suurbritannia kaitseministeerium.

Ministeerium märkis, et Venemaa õhudessantväed on sissetungi algusest peale osalenud mitmes ebaõnnestunud sõjalises operatsioonis. Nende hulka kuuluvad Hostomeli lennujaama lahing ja Siverski jõe ebaõnnestunud ületamine, vahendas The Guardian.

Ministeeriumi analüütikud väidavad, et õhudessantväelasi kasutatakse missioonidel, mis sobivad paremini üksustele, mis kasutavad soomustatud masinaid.

Veel kaks Vene sõdurit tunnistasid end sõjakuritegudes süüdi

Kaks Ukrainas kinni võetud Vene sõdurit tunnistasid end süüdi Ida-Ukraina linna ründamises. Tegemist on teise sõjakuritegude kohtuasjaga pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse.

Aleksander Bobikin ja Aleksander Ivanov tunnistasid kuulumist suurtükiväe üksusesse, mis tulistas Venemaalt Belgorodist sihtmärke Harkivi oblastis, vahendab Guardian. Rünnakus hävis Derhatši linna haridusasutus.

Mõlemad mehed võeti kinni Ukraina poolel.

Ukraina riigiprokurörid nõuavad meestele sõjaseaduste rikkumise eest 12-aastast vangistust. Bobikini ja Ivanovi kaitsja palus leebemat karistust, väites, et sõdurid täitsid neile antud käsku ja kahetsevad oma tegu.

Kohtuotsust on oodata 31. mail.

Venemaa jätkab Ida-Ukraina linnade pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ARIS MESSINIS

Scholz: Putin ei võida Ukraina sõda

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles neljapäeval Davosis Maailma Majandusfoorumil, et Venemaa president Vladimir Putin ei võida Ukraina sõda ja Moskva pole suutnud saavutada oma strateegilisi eesmärke.

"Peame tegema Putinile selgeks, et tema dikteeritud rahu ei tule, Ukraina ei aktsepteeri seda," ütles Scholz.

Scholz lubas ka, et Saksamaa lõpetab aasta lõpuks Venemaa nafta tarbimise. Scholzi väitel teeb Berliin ka kõvasti tööd, et lõpetada sõltuvus Venemaa gaasist, vahendas BBC.

Kremli väitel on hoopis lääneriigid süüdi Ukraina viljalaevade blokaadis

Kreml lükkas neljapäeval tagasi USA ja Euroopa Liidu väited, et Venemaa blokeeris Ukraina teravilja ekspordi.

"Me ei aktsepteeri neid süüdistusi. Vastupidi, me süüdistame lääneriike, kelle tegude tõttu sinna jõudsime," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Kreml leiab, et lääs peab tühistama Moskva-vastased sanktsioonid. Kremli hinnangul takistavad sanktsioonid Ukrainast pärit teravilja eksporti.

Zelenski kritiseeris USA endist välisministrit Henry Kissingeri

Ukraina president Volodomõr Zelenski kritiseeris teravalt USA endist välisministrit Henry Kissingeri. Kissinger ütles hiljuti, et Ukraina peab loobuma oma territooriumist, et aidata kaasa Venemaa sissetungi lõpetamisele.

"Tundub, et härra Kissinger elab 1938. aastal, ja arvas, et vestles inimestega mitte Davosis vaid tollases Münchenis. Muide, päris 1938. aastal, kui Kissingeri perekond põgenes Natsi-Saksamaalt, siis ta oli 15-aastane," ütles Zelenski.

Kiiev: Donetski oblastis on tapetud üle 150 lapse

Ukraina peaprokurör teatas, et pärast Venemaa sissetungi algust on Donetski oblastis tapetud üle 150 lapse. Vene sõjaväe tegevuse tõttu on Ukrainas surma saanud vähemalt 240 last, vahendas BBC.

Vene-meelse separatistliku Luhanski vabariigi ametniku sõnul on Luhanski ja Donetski "rahvavabariikides" umbes kaheksa tuhat ukrainlasest sõjavangi.

Ukraina: Harkivi oblastis hukkus Venemaa rünnaku tõttu kaks inimest

Ukraina ametnikud teatasid, et Harkivi oblastis hukkus Venemaa armee pommitamise tõttu kaks inimest. Vigastada sai seitse inimest, üks laps on kriitilises seisundis, vahendas CNN.

Kuleba: meil on vaja juurde mitmikraketiheitjaid

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et tema riik vajab hädasti juurde mitmikraketiheitjaid, et vastu seista Venemaa tulejõule.

"Lahing Donbassi pärast meenutab teise maailmasõja lahinguid. Mõned külad ja linnad on hävitatud," ütles Kuleba.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba süüdistas Davosis maailma majandusfoorumil kõneldes NATO-t selles, et allianss ei tee Venemaa invasiooniga seoses mitte midagi.

Kuleba kiitis Euroopa Liitu Kiievi toetamise eest. Kuleba sõnul on Euroopa Liit langetanud "revolutsioonilisi ja murrangulisi otsuseid, mida nad ise ka ei oodanud.

Ta lisas, et NATO on jäänud täielikult kõrvale.

"NATO alliansina, institutsioonina on täiesti kõrvale jäänud ja ei tee sõna otseses mõttes mitte midagi. Mul on kahju seda öelda," rääkis ta.

USA mõttekoda: Vene rahvuslased kritiseerivad Kremlit Ida-Ukraina "Rahvavabariikidest" pärit sõdurite halva kohtlemise pärast

Endine FSB ohvitser Igor Girkin süüdistas Kremlit, et Venemaa alustas invasiooni ebapiisavate reservidega. Samuti väidab Girkin, et Venemaa ei varusta separatistide sõdureid uute relvadega.

Girkin väidab, et Ukraina valmistab ette vägesid vastupealetungiks. Tal on Telegramis 360 000 jälgijat, teatas USA mõttekoda Institute for the Study of War

Venemaa rahvuslased kritiseerivad üha rohkem Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas ja nõuavad riigis mobilisatsiooni kehtestamist.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 29 600;

- tankid 1315;

- jalaväe lahingumasinad 3235;

- lennukid 206;

- kopterid 170;

- suurtükisüsteemid 617;

- õhutõrjesüsteemid 93;

- autod ja muud sõidukid umbes 2225;

- laevad / paadid 13;

- eritehnika 47.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.