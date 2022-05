Oluline 26. mail kell 5.50:

- Vene armee jätkab Luhanskis pealetungi ja ründab ukrainlasi kolmest suunast

- Venemaa tõi Ukrainasse vananenud tankid T-62

- Zelenski kritiseeris USA endist välisministrit Henry Kissingeri

- Ukraina: Harkivi oblastis hukkus Venemaa rünnaku tõttu kaks inimest

- Kuleba: meil on vaja juurde mitmikraketiheitjaid

Vene armee jätkab Luhanskis pealetungi ja ründab ukrainlasi kolmest suunast

Venemaa armee ründab Luhanski oblastis ukrainlasi kolmest suunast ja proovib ümber piirata Sjeverodonetskit ja selle naaberlinna Lõsõtšanskit. Nende linnade langemise järel kontrolliks Venemaa kogu Luhanski oblasti territooriumit.

Luhanski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Sergi Haidai ütles, et Lõsõtšanski politsei kogub kokku tapetud inimeste surnukehi, et matta nad ühishauda. Haidai sõnul on ühishauda maetud juba 150 inimest.

"Massihauda maetud inimeste lähedased saavad pärast sõda läbi viia ümbermatmise," ütles Haidai.

Ukraina presidendi nõunik Oleksi Arestovõtš ütles, et Venemaa armee on saavutanud Lõsõtšanski ja Sjeverodonetski juures taktikalisi edusamme.

"Sjeverodonetski ja kagus asuv Bahmuti linn on ümberpiiramise ohus. On võimalik, et nendest linnadest loobutakse, võimalik, et saame suuri kaotusi," ütles Arestovõtš.

Venemaa tõi Ukrainasse vananenud tankid T-62

"Vene armee pidi kaotuste tõttu laost välja tooma tankid T-62," teatas Ukraina peastaap.

T-62 on vananenud tank. Nõukogude Liidus toodeti seda tanki aastatel 1961-1975. T-62 oli NSVL-i kõige tähtsam tank, kuni selle vahetas välja T-72, vahendas Forbes.

Zelenski kritiseeris USA endist välisministrit Henry Kissingeri

Ukraina president Volodomõr Zelenski kritiseeris teravalt USA endist välisministrit Henry Kissingeri. Kissinger ütles hiljuti, et Ukraina peab loobuma oma territooriumist, et aidata kaasa Venemaa sissetungi lõpetamisele.

"Tundub, et härra Kissinger elab 1938. aastal, ja arvas, et vestles inimestega mitte Davosis vaid tollases Münchenis. Muide, päris 1938. aastal, kui Kissingeri perekond põgenes Natsi-Saksamaalt, siis ta oli 15-aastane," ütles Zelenski.

Ukraina: Harkivi oblastis hukkus Venemaa rünnaku tõttu kaks inimest

Ukraina ametnikud teatasid, et Harkivi oblastis hukkus Venemaa armee pommitamise tõttu kaks inimest. Vigastada sai seitse inimest, üks laps on kriitilises seisundis, vahendas CNN.

Kuleba: meil on vaja juurde mitmikraketiheitjaid

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et tema riik vajab hädasti juurde mitmikraketiheitjaid, et vastu seista Venemaa tulejõule.

"Lahing Donbassi pärast meenutab teise maailmasõja lahinguid. Mõned külad ja linnad on hävitatud," ütles Kuleba.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba süüdistas Davosis maailma majandusfoorumil kõneldes NATO-t selles, et allianss ei tee Venemaa invasiooniga seoses mitte midagi.

Kuleba kiitis Euroopa Liitu Kiievi toetamise eest. Kuleba sõnul on Euroopa Liit langetanud "revolutsioonilisi ja murrangulisi otsuseid, mida nad ise ka ei oodanud.

Ta lisas, et NATO on jäänud täielikult kõrvale.

"NATO alliansina, institutsioonina on täiesti kõrvale jäänud ja ei tee sõna otseses mõttes mitte midagi. Mul on kahju seda öelda," rääkis ta.