Berliini ja Pariisi vahel hakkab sõitma kiirrong

Prantsusmaa raudteefirma SNCF ja Deutsche Bahn teatasid, et igapäevane kiirühendus hakkab alates järgmise aasta detsembrist ühendama kahe riigi pealinna. Linnad on üksteisest umbes 1200 kilomeetri kaugusel, vahendas The Times.

Selline reis kestaks umbes seitse tundi, praegu sõidab rong Pariisist Berliini aga üheksa tundi. "Kasutame võimalust ja käivitame selle kiirrongi. See on mõttekas, sest oleme märganud, et inimesed lepivad üha pikemate reisidega. On inimesi, kes on valmis rongis viibima kuni seitse tundi," ütles SNCF-i juht Jean-Pierre Farandou.

Farandou sõnul lähevad lennupiletid üha kallimaks. Samuti proovivad lääneriigid vähendada heitkoguseid. Euroopa Komisjon proovib ka leevendada piiriüleste rongireiside eeskirju.

Piiriülesed kiirraudteeteenused said Euroopas hoo sisse pärast Eurostari käivitamist 1994. aastal, see liin ühendab Londonit, Pariisi ja Brüsselit.