Seda on eriti näha viimastel nädalatel. Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et tema riik vajab hädasti juurde mitmikraketiheitjaid, et vastu seista Venemaa tulejõule.

Mall Mälberg rääkis Eesti suursaadikuga Kiievis Kaimo Kuusega.